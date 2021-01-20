Трамп пообещал сторонникам вернуться

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками на авиабазе Эндрюс пообещал вернуться «в том или ином виде».

«Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас всё будет хорошо. Скоро увидимся», — цитирует Трампа РИА Новости.

Глава государства поблагодарил вице-президента Майка Пенса и Конгресс США, отметив, что их совместная работа была хорошей. После Трамп вместе с супругой отправился в президентский самолет.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп покинул Белый дом в преддверии инаугурации нового главы государства Джо Байдена. На вертолёте Трамп отправился на авиабазу Эндрюс, чтобы провести свою последнюю церемонию в качестве президента, отмечают Известия. После американский лидер прибудет в свою резиденцию в штате Флорида.

