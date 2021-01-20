Трамп пообещал сторонникам вернуться
Действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками на авиабазе Эндрюс пообещал вернуться «в том или ином виде».
«Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас всё будет хорошо. Скоро увидимся», — цитирует Трампа РИА Новости.
Глава государства поблагодарил вице-президента Майка Пенса и Конгресс США, отметив, что их совместная работа была хорошей. После Трамп вместе с супругой отправился в президентский самолет.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп покинул Белый дом в преддверии инаугурации нового главы государства Джо Байдена. На вертолёте Трамп отправился на авиабазу Эндрюс, чтобы провести свою последнюю церемонию в качестве президента, отмечают Известия. После американский лидер прибудет в свою резиденцию в штате Флорида.
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