Трамп пообещал разобщить Россию и Китай в случае победы на выборах
Экс-президент США, кандидат в главы государства Дональд Трамп пообещал в случае победы на предстоящих выборах разобщить Россию и Китай. Об этом он заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Как отметил политик, администрация действующего президента США Джо Байдена позволила «сбиться в группу» России, Китаю, Ирану, КНДР и другим странам. По словам Трампа, Вашингтон позволил странам объединиться из-за нефти, «Байден объединил их», что экс-президент назвал «позором».
«Я собираюсь разобщить их и, я думаю, я справлюсь... Я разобщу их», — подчеркнул Трамп.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. На пост лидера страны претендуют республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru