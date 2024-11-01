Трамп пообещал разобщить Россию и Китай в случае победы на выборах

Экс-президент США, кандидат в главы государства Дональд Трамп пообещал в случае победы на предстоящих выборах разобщить Россию и Китай. Об этом он заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

Как отметил политик, администрация действующего президента США Джо Байдена позволила «сбиться в группу» России, Китаю, Ирану, КНДР и другим странам. По словам Трампа, Вашингтон позволил странам объединиться из-за нефти, «Байден объединил их», что экс-президент назвал «позором».

«Я собираюсь разобщить их и, я думаю, я справлюсь... Я разобщу их», — подчеркнул Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. На пост лидера страны претендуют республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис, напоминает «Свободная пресса».

