Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет», который поможет в управлении США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал раскрыть некий «маленький секрет» после окончания предвыборной гонки. Об этом он заявил на митинге в Нью-Йорке.
На встрече политик обратился к спикеру палаты представителей Майку Джонсону и отметил, что у него есть «секрет», который поможет в управлении США.
«С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем... Наш маленький секрет имеет большое влияние», — поделился Трамп.
По его словам, «секрет» общий для Трампа и Джонсона и будет раскрыт, когда завершится гонка.
В свою очередь, Майк Джонсон в беседе с New York Times подтвердил существование «секрета» Трампа и отметил, что не будет им делиться. Политик также напомнил о тайнах, которые «помогали демократам», в частности, о физической и умственной «неполноценности» президента США Джо Байдена и ноутбуке его сына Хантера.
«Похоже, что все эти секреты не имели значения для СМИ, потому что все они помогали демократам. Но этот может помочь... Трампу, и теперь им не все равно?» — указал Джонсон.
Ранее Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах больше не будет направлять военных США участвовать в конфликтах за границами страны, напоминает «Свободная пресса».
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