Трамп похвастался возможностью уничтожить Афганистан за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон мог бы закончить войну в Афганистане за неделю, однако это привело бы к гибели 10 миллионов человек. Это заявление прозвучало во время встречи главы Белого дома с премьер-министром Пакистана.

Трамп подчеркнул, что если бы хотел победить Афганистан – страна была бы стерта с лица земли, передает RT.

Однако следом президент США сделал более миролюбивое заявление: по его словам, он собирается разрешить конфликт путем переговоров с партнерами Вашингтона в регионе.