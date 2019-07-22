Политика

Трамп похвастался возможностью уничтожить Афганистан за неделю

23 июля08:15

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон мог бы закончить войну в Афганистане за неделю, однако это привело бы к гибели 10 миллионов человек. Это заявление прозвучало во время встречи главы Белого дома с премьер-министром Пакистана.

Трамп подчеркнул, что если бы хотел победить Афганистан – страна была бы стерта с лица земли, передает RT.

Однако следом президент США сделал более миролюбивое заявление: по его словам, он собирается разрешить конфликт путем переговоров с партнерами Вашингтона в регионе.

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Также Трамп назвал глупой ситуацию, при которой США находятся в Афганистане уже 18 лет, отмечают «Известия».

Как напоминает РИА ФАН, в последнее время США начали вести переговоры с «Талибаном» (организация запрещена в РФ), пытаясь договориться с ними о прекращении огня и постепенном выводе американского контингента.

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