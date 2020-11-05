Трамп подал иски во всех выбравших Байдена штатах

«Множество доказательств — просто загляните в СМИ. МЫ ВЫИГРАЕМ!», — написал Трамп.

Кроме того, республиканец сообщил о «большой законной победе» в штате Пенсильвания. Ранее штаб Трампа подал иск в связи с попытками демократов скрыть подсчёт и обработку бюллетеней штата от наблюдателей республиканской партии.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Associated Press, в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.

