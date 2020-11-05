Трамп подал иски во всех выбравших Байдена штатах
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что оспорит в суде результаты выборов во всех штатах, избравших демократа Джо Байдена.
Американский лидер в своём Twitter обвинил штаты в мошенничестве с избирателями и подтасовке итогов выборов.
All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
«Множество доказательств — просто загляните в СМИ. МЫ ВЫИГРАЕМ!», — написал Трамп.
Кроме того, республиканец сообщил о «большой законной победе» в штате Пенсильвания. Ранее штаб Трампа подал иск в связи с попытками демократов скрыть подсчёт и обработку бюллетеней штата от наблюдателей республиканской партии.
Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Associated Press, в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.
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