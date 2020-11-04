Трамп побеждает в ключевом штате Флорида

Действующий американский лидер Дональд Трамп побеждает на выборах в важнейшем штате Флорида с 29 выборщиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на первые результаты голосования.

После подсчета шести процентов избирательных бюллетеней, у главы Белого дома 57,8%, а у его соперника Джо Байдена — 40,8% голосов.

Как показывают опросы, Трампу необходимо выиграть во Флориде для переизбрания.

Кроме того, президент США ожидаемо выиграл в штате Кентукки с восемью голосами выборщиков, передает Fox News.

Трамп также лидирует на выборах в штате Джорджия, где 16 голосов в коллегии выборщиков.

