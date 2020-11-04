Трамп побеждает в ключевом штате Флорида
Действующий американский лидер Дональд Трамп побеждает на выборах в важнейшем штате Флорида с 29 выборщиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на первые результаты голосования.
После подсчета шести процентов избирательных бюллетеней, у главы Белого дома 57,8%, а у его соперника Джо Байдена — 40,8% голосов.
Как показывают опросы, Трампу необходимо выиграть во Флориде для переизбрания.
Кроме того, президент США ожидаемо выиграл в штате Кентукки с восемью голосами выборщиков, передает Fox News.
Трамп также лидирует на выборах в штате Джорджия, где 16 голосов в коллегии выборщиков.
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