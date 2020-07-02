Трамп отреагировал на разгон протестующих в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворен ситуацией в Сиэтле, где полиция разогнала протестующих из так называемой «автономной зоны». Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Трамп отметил, что рад разрешению ситуации силами местных властей. По словам президента, местное правительство знало о готовности федеральных властей направить свои силы в город.

Американский лидер также выразил благодарность полицейским, отметив, что они делают замечательную работу.

О ликвидации в Сиэтле «автономной зоны», которая была создана протестующими, стало известно в среду. Соответствующий указ был отдан мэром города. В ходе разгона полиция задержала более 30 человек.

Создание «автономной зоны» стало частью массового протеста против произвола полицейских. Поводом послужила смерть от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

