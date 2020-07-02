Трамп отреагировал на разгон протестующих в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворен ситуацией в Сиэтле, где полиция разогнала протестующих из так называемой «автономной зоны». Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, Трамп отметил, что рад разрешению ситуации силами местных властей. По словам президента, местное правительство знало о готовности федеральных властей направить свои силы в город.
Американский лидер также выразил благодарность полицейским, отметив, что они делают замечательную работу.
О ликвидации в Сиэтле «автономной зоны», которая была создана протестующими, стало известно в среду. Соответствующий указ был отдан мэром города. В ходе разгона полиция задержала более 30 человек.
Создание «автономной зоны» стало частью массового протеста против произвола полицейских. Поводом послужила смерть от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
661 тыс.+6 760 / сут.
Умерли
9 683+147 / сут.
Выздоровели
429 тыс.+6 047 / сут.
- Вузы отреагировали на угрозу переноса учебного года
- Носик: Единогласие по поправкам в Конституцию удивляет
- Госдеп оценил голосование по российской Конституции
- Шнуров возродит группу «Ленинград» и представит новый клип
- Володин обвинил Горбачёва в распаде СССР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru