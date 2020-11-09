Трамп отправил в отставку министра обороны Эспера

Президент США Дональд Трамп освободил Марка Эспера от должности министра обороны страны. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Место Эспера займет директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер. Согласно сообщению Трампа, Миллер «немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны».

Трамп выразил уверенность, что Миллер «сделает отличную работу». Он также поблагодарил Эспера за проделанную работу.