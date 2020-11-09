Трамп отправил в отставку министра обороны Эспера
9 ноября 202021:15
Президент США Дональд Трамп освободил Марка Эспера от должности министра обороны страны. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Место Эспера займет директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер. Согласно сообщению Трампа, Миллер «немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны».
Трамп выразил уверенность, что Миллер «сделает отличную работу». Он также поблагодарил Эспера за проделанную работу.
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9 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru