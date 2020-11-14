Запуск Crew Dragon к МКС перенесен на 15 ноября из-за погодных условий
Полет пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на сутки из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее запуск космического корабля был запланирован на 14 ноября в 19:49 по местному времени (15 ноября в 03:49 по Москве). Глава NASA Джеймс Брайденстайн в своем профиле вTwitter пояснил, что на восточном побережье США зафиксирован сильный ветер. Также в этом районе проводятся спасательные операции, что может помешать астронавтам.
Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. The first stage booster is planned to be reused to fly astronauts on Crew-2. #LaunchAmerica— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 13, 2020
Глава NASA также напомнил, что ракета-носитель первой ступени будет повторно использована для полетов космонавтов во время миссии "Crew-2". Миссия "Crew-1" организована NASA совместно с корпорацией SpaceX.
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