Запуск Crew Dragon к МКС перенесен на 15 ноября из-за погодных условий

Полет пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на сутки из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС.



Ранее запуск космического корабля был запланирован на 14 ноября в 19:49 по местному времени (15 ноября в 03:49 по Москве). Глава NASA Джеймс Брайденстайн в своем профиле вTwitter пояснил, что на восточном побережье США зафиксирован сильный ветер. Также в этом районе проводятся спасательные операции, что может помешать астронавтам.