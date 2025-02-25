Трамп опроверг сообщения о ликвидации базы в Греции для поставок оружия

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах закрыть базу в Александруполисе. Об этом пишет портал Hellasjournal.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон распорядился пересмотреть необходимость использования базы, напоминает RT. Объект использовался для переброски сил и вооружения в том числе на Украину.

На брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп ответил на вопрос о возможном закрытии базы в Александруполисе. Лидер США обратился к американскому министру обороны Питу Хегсету и озвучил, что это «неправильная история».

Представитель Пентагона пояснил, что объект в Александруполисе принадлежит не США, а Греции. Американская сторона имеет доступ к базе, служащей наземным транспортным узлом, но это не американский объект, который США могли бы закрыть.

