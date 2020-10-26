Трамп ополчился на Байдена, перепутавшего его с Бушем
Президент Соединённых Штатов Америки в очередной раз посмеялся над своим соперником на предстоящих выборах, кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Объектом внимания главы Белого дома стала новая публичная оговорка его оппонента, которому 20 ноября исполнится 78 лет.
Байден перепутал в ходе выступления в прямом эфире Трампа с 43 президентом США Джорджем Бушем- младшим.
«Джо Байден накануне назвал меня Джорджем. Не мог вспомнить мое имя. Получил помощь от бравшего у него интервью. Картель фейковых новостей работает не покладая рук, чтобы скрыть это!», — прокомментировал Трамп ситуацию в своём twitter.
Байден высказался в том духе, что, США проиграют в случае «ещё четырёх лет Джорджа», отмечает Газета.ру. Правда, в конце своей тирады кандидат от демократов всё-таки вспомнил имя действующего главы государства.
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