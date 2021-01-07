Трамп объявил о мирной передаче власти 20 января

Помощник действующего президента США по коммуникациям в соцсетях Дэниел Скавино опубликовал в своём Твиттер заявление Дональда Трампа о готовности к мирной передаче власти.

В документе американский лидер отмечает, что не согласен с итогами выборов, но, не смотря на это, передача власти будет надлежащим образом проведена 20 января. Также в своём заявлении Трамп добавил, что он и его сторонники продолжат борьбу за «величие» США, сообщает RT.

Ранее Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Обе палаты одобрили результаты голосования коллегии выборщиков и признали победителем кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо БайденДональд Трамп
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