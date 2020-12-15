Трамп объяснил своё поражение на выборах проблемами с аппаратами для голосования

Президент США Дональд Трамп заявил о проблемах с машинами для подсчёта голосов, объяснив этим своё поражение на президентских выборах.

Как написал Трамп в своём Twitter, отклонения в работе аппаратов «просто смешны».

«Можно одержать уверенную победу и свести ее к тяжёлому поражению. Не в этом суть США», — считает глава государства.

Кроме того, Трамп назвал ситуацию с машинами «не вмешательством, а преступлением».

Также действующий президент США сообщил, что в штате Мичиган было допущено 68% ошибок в аппаратах для голосования. При этом закон допускает около одного процента отклонений.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Накануне состоялись заседания коллегий выборщиков всех американских штатов. Большинство голосов получил кандидат от демократов Джо Байден (302 голоса), действующий глава государства набрал 232 голоса.

Как сообщают СМИ, Трамп не намерен публично признавать своё поражение на выборах и планирует добиться расследования предполагаемых фальсификаций на голосовании.

