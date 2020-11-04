Трамп обходит Байдена по числу поданных за него голосов

Действующий президент США Дональд Трамп получил в общей сложности 22 825 137 голосов (50,7%), а его противник Джозеф Байден - 22 686 646 голосов (48,3%), сообщает Associated Press.

Джо Джоргенсен получила 458 674 голоса (1,0%), кандидат от партии «зеленых» Хоуи Хокинс - 92 011 голосов (0,2%), остальные кандидаты - 0,2%.

3 ноября в США проходят выборы президента США. Также американцы выберут вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.

