Трамп не исключил, что о его победе объявят уже вечером
Действующий президент США Дональд Трамп не исключил, что о его победе станет известно 3 ноября вечером. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в избирательном штабе в штате Вирджиния, сообщает ТАСС.
По словам Трампа, поскольку объявленная дата оглашения результатов 3 ноября американцы «должны иметь право знать, кто победил, 3 ноября Он добавил, что США ждет «замечательная ночь».
Америка сегодня в 59-й раз выбирает президента страны. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает кандидата республиканца Дональда Трампа на пять пунктов в 12 штатах. Большая часть из них считается ключевыми или «колеблющимися».
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