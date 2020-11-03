Трамп не исключил, что о его победе объявят уже вечером

Действующий президент США Дональд Трамп не исключил, что о его победе станет известно 3 ноября вечером. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в избирательном штабе в штате Вирджиния, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, поскольку объявленная дата оглашения результатов 3 ноября американцы «должны иметь право знать, кто победил, 3 ноября Он добавил, что США ждет «замечательная ночь».

Америка сегодня в 59-й раз выбирает президента страны. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает кандидата республиканца Дональда Трампа на пять пунктов в 12 штатах. Большая часть из них считается ключевыми или «колеблющимися».

