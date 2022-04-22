Трамп: Мир оказался в самом опасном моменте истории
Мир подошел к наиболее опасной точке в своей истории, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом политик заявил во время ежегодного мероприятия Heritage Foundation в штате Флорида.
«Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности», — подчеркнул Трамп.
Экс-глава государства отметил, что из-за развития технологий вооружение достигло такого уровня, «которого раньше не видели», сообщает РЕН ТВ.
Кроме того, Трамп заявил, что во время его президентства конфликт на Украине не произошел бы. Сейчас, по словам экс-президента, Китай «больше не уважает» США, Иран — «больше не боится», а Россия своей спецоперацией показала, «какими слабыми они считают наших лидеров», отмечает телеканал «360».
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