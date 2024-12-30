Трамп и Байден выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Картера

Вновь избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента страны Джимми Картера. Соответствующее сообщение политик опубликовал на своей странице в одной из соцсетей.

Трам подчеркнул, что американцы должны поблагодарить Картера за его попытки улучшить их жизнь.

«Те, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», - написал он.

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Пока еще действующий президент США Джо Байден тоже выразил соболезнования родным и близким Картера, назвав его «выдающимся лидером и гуманистом». Политик заявил, что 39-й президент США «изменил жизни людей по всему миру», говорится на официальном сайте Белого дома.

30 декабря стало известно о смерти Джимми Картера. Ему было 100 лет. Он находился на посту главы государства с 1977-го года по 1981-й год.

Ранее RT сообщил, что Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи со смертью Картера.

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ФОТО: AP / ТАСС
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