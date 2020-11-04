Трамп и Байден рассказали, как встретят результаты выборов
Действующий американский лидер Дональд Трамп будет ждать результатов выборов в Белом доме, сообщает CNN.
Соперник президента Джо Байден будет следить за итогами голосования из дома со своей семьей в городе Уилмингтон. При этом Байден подготовил речь, как на случай победы, так и поражения.
Трамп проведет ночь после выборов вместе с друзьями и сотрудниками Белого дома. При этом он не продумывал речь после оглашения результатов, так как имеет «очень хорошие шансы» на свою победу, сообщает телеканал CBS New.
3 ноября в США проходят выборы президента США. Среди кандидатов - действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соперник Джо Байден.
Также американцы выберут вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.
В большинстве штатов всеобщие выборы уже завершились, идет подсчет голосов.
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