Трамп и Байден рассказали, как встретят результаты выборов

Действующий американский лидер Дональд Трамп будет ждать результатов выборов в Белом доме, сообщает CNN.

Соперник президента Джо Байден будет следить за итогами голосования из дома со своей семьей в городе Уилмингтон. При этом Байден подготовил речь, как на случай победы, так и поражения.

Трамп проведет ночь после выборов вместе с друзьями и сотрудниками Белого дома. При этом он не продумывал речь после оглашения результатов, так как имеет «очень хорошие шансы» на свою победу, сообщает телеканал CBS New.

3 ноября в США проходят выборы президента США. Среди кандидатов - действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соперник Джо Байден.

Также американцы выберут вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.

В большинстве штатов всеобщие выборы уже завершились, идет подсчет голосов.

