Трамп грубо оскорбил Китай и Байдена одним твитом

В своем Twitter Трамп заявил, что Пекин поддерживает Байдена, который на ближайших президентских выборах в ноябре будет конкурировать с действующим хозяином Белого дома.



«Они (китайцы — НСН) отчаянно желают, чтобы сонный Джон Байден победил на президентских выборах. Тогда они смогут продолжить грабить США, как они это делали на протяжении десятилетий, пока я не пришел», - написал Трамп.



Ранее Трамп обвинил Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса, что вызвало негативную реакцию официального Пекина. Кроме того, президент США отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая, по его мнению, так же скрывала масштабы бедствия.



Вашингтон ответил ВОЗ 30 дней на проведение реформ, в частности, снизив зависимость организации от КНР, передает ОТР.

