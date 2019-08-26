Трамп готов пригласить Путина на встречу G8 в США

Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу «Большой семерки». Об этом заявил по итогам саммита G7 в Биаррице президент США Дональд Трамп, по мнению которого, участие России в таких встречах способствовало бы стабилизации ситуации с международной безопасностью. Правда, Трамп тут же оговорился, что не уверен в готовности Путина принять это приглашение и приехать на саммит. По его словам, российский лидер — гордый человек, а потому сам просить о подобном не станет. Следующий саммит G7 пройдет в 2020 году в США, точное место его проведения пока не определено. Кстати, для Трампа 2020-й – год выборов. И уже сейчас все его действия и заявления подчинены одной-единственной цели – добиться переизбрания.



Дискуссия о возможности возвращения России и воссоздания G8 на нынешнем саммите была, по сообщениям из Биаррица, довольно бурной. Мягко говоря, Трамп и его коллеги по «семерке» разошлись во мнениях. Главу американской администрации поддержал только уходящий в отставку итальянский премьер Джузеппе Конте, премьер Японии Синдзо Абэ предпочел занять нейтральную позицию, а вот лидеры Германии, Великобритании, Канады, Франции и глава Евросовета воспротивились возвращению России. До «крымской весны» Россия входила в G8, но после вхождения Крыма в состав Российской Федерации члены «группы семи» отказались приезжать на саммит в Сочи. Сегодня, как пишет британская The Guardian, они чуть было не рассорились, обсуждая гипотетическое приглашение России.

В Кремле к этой дискуссии отнеслись со спокойствием. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, возвращение Москвы к формату G8 - «не самоцель». Россия не отказывается ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается, - заметил Песков, добавив, что возвращение по предложению лишь одной из сторон в любом случае невозможно, поскольку в «группе семи» все решения принимаются на основе консенсуса.

В российском МИДе, судя по словам его главы, тоже не видят большой надобности возвращения к работе в таком формате. «Ни разу за все эти годы мы не затрагивали тему «восьмерки» с кем бы то ни было», - заявил Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РБК, позиция России вырабатывалась без намерений участвовать в G8, но тут «вдруг западные коллеги вспомнили о «восьмерке». «Россия никого ни о чем не просила и никаких обращений не делала и не собирается делать. Жизнь ушла далеко вперед», - сказал Лавров.





