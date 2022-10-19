Toyota в ноябре-декабре начнет увольнение сотрудников в РФ
ООО «Тойота Мотор» (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) начнет увольнение сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс».
По заявлению вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко, увольняющиеся по соглашению сторон, получат значительные компенсационные выплаты и сохранят ДМС на год после увольнения.
В конце сентября стало известно, что компания приняла решение полностью приостановить производство на петербургском заводе. Общее количество сотрудников завода, по оценке компании, на текущий момент составляет 2,35 тыс. человек.
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