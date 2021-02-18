Толстой заявил об угрозе исключения РФ из ЕСПЧ из-за Навального

Европейский суд по правам человека может начать процедуру исключения из организации России за отказ исполнить решение ЕСПЧ. Этого не исключает заместитель председателя Госдумы, вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой.

По его словам, не исключён скорый запуск чрезвычайного трехстороннего механизма Совета Европы, которые даёт возможность вывести РФ из ЕСПЧ из-за отказа Москвы исполнить требование об освобождении Алексея Навального. «Мы к этому готовы», - заметил Толстой в своем Телеграм-канале.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ в Страсбурге требует от России незамедлительно освободить оппозиционера, ссылаясь на 39 правило регламента суда. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что это решение неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕСПЧ по Навальному «недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что требование ничем не подкреплено и не содержит указаний на факты и детали, на которых оно базируется. По её словам, такая позиция подрывает доверие к ЕСПЧ, и будет иметь «катастрофические последствия».

