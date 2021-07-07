Толстой заявил, что для России нет пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ
Глава делегации России, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что в ОБСЕ фактически пренебрегают международным правом.
По его словам, он не видит пользы для России от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ и считает, что можно было бы взять какую-то паузу и не тратить на это народные деньги.
«Вообще деньги - это язык, который они хорошо понимают... Поэтому тот факт, что вчера я покинул заседание, естественно, очень их обеспокоил», - резюмировал Толстой.
Ранее делегация России покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, выразив таким образом протест против нарушения регламента во время принятия решения о рассмотрении предложенной Украиной резолюции, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности
- Талибы заявили о контроле над почти половиной районов Афганистана
- Ростуризм: туристы продолжают отказываться от отдыха в Краснодарском крае
- Гребцы сборной России сдали положительные допинг-пробы на мельдоний
- Неизвестные застрелили президента Гаити
- Мишустин заявил о необходимости достичь не менее 80% коллективного иммунитета
- Толстой заявил, что для России нет пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ
- Ветеран «Альфы» рассказал о причинах захвата заложников в Тюмени
- Испанский корабль взят под контроль Черноморским флотом РФ
- Песков не стал комментировать подачу заявок на регистрацию иностранных вакци
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru