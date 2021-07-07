Толстой заявил, что для России нет пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Глава делегации России, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что в ОБСЕ фактически пренебрегают международным правом.

По его словам, он не видит пользы для России от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ и считает, что можно было бы взять какую-то паузу и не тратить на это народные деньги.

«Вообще деньги - это язык, который они хорошо понимают... Поэтому тот факт, что вчера я покинул заседание, естественно, очень их обеспокоил», - резюмировал Толстой.

Ранее делегация России покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, выразив таким образом протест против нарушения регламента во время принятия решения о рассмотрении предложенной Украиной резолюции, сообщает RT.

