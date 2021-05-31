Толстой возглавил московское отделение «Единой России»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой был избран секретарем московского отделения партии «Единая Россия». Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
«Меня спрашивают о том, какие шаги мы намерены предпринять в первую очередь. Во-первых, выиграть выборы, заручившись поддержкой наших избирателей, доверием людей. В скором времени мы представим программу дальнейшей работы, но что с уверенностью могу сказать уже сегодня, так это то, что мы продолжим работать в интересах Москвы и ее жителей, продолжим защищать интересы людей», — написал Толстой.
По словам вице-спикера, последний год был тяжелым, однако деятельность «Единой России» в Москве повысила авторитет и доверие к организации.
Толстой подчеркнул, что намерен привлекать в столичное отделение «молодых, ярких и талантливых, которым не безразлична судьба России».
Кроме того, вице-спикер поблагодарил экс-главу городского отделения «Единой России» Андрея Метельского «за многие годы работы на благо жителей Москвы и партии», а также за вклад в укрепление доверия граждан к организации.
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