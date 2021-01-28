Глава МИД Украины раскритиковал подтверждение полномочий России в ПАСЕ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) «давно сломалась». Таким образом он в своём Twitter прокомментировал решение ПАСЕ подтвердить полномочия делегации России на зимней сессии.

«Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», - отметил Кулеба.

Ранее ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. Соответствующую резолюцию одобрили 107 парламентариев, 36 человек были против, ещё 24 депутата воздержались.

Глава делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что в случае ограничения полномочий, российская делегация покинет площадку. При этом он добавил, что в ПАСЕ у России существует много союзников.

