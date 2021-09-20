Толстой: Можно говорить об уверенной победе кандидатов «списка Собянина»

Секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Пётр Толстой заявил, что результаты выборов, согласно которым партия лидирует в Москве по партийным спискам - это результат слаженной работы всей большой команды, сообщает пресс-служба московского правительства.

В ходе брифинга, посвященного голосованию на выборах депутатов Госдумы, он особенно отметил уверенную победу всех кандидатов «списка Собянина».

«Наши кандидаты показали достаточно убедительные результаты. Речь идет о практически полуторном или двукратном отрыве от конкурентов», - подчеркнул Толстой.

По его словам, благодаря большому количеству кандидатов, которые победили в одномандатных округах, у единороссов в Госдуме восьмого созыва будет конституционное большинство.

