Толстой: Можно говорить об уверенной победе кандидатов «списка Собянина»

Секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Пётр Толстой заявил, что результаты выборов, согласно которым партия лидирует в Москве по партийным спискам - это результат слаженной работы всей большой команды, сообщает пресс-служба московского правительства.

В ходе брифинга, посвященного голосованию на выборах депутатов Госдумы, он особенно отметил уверенную победу всех кандидатов «списка Собянина».

«Наши кандидаты показали достаточно убедительные результаты. Речь идет о практически полуторном или двукратном отрыве от конкурентов», - подчеркнул Толстой.

По его словам, благодаря большому количеству кандидатов, которые победили в одномандатных округах, у единороссов в Госдуме восьмого созыва будет конституционное большинство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваГосдумаВыборыПетр Толстой
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