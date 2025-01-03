Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении

Россия непобедима в военном отношении, а Украина надеется выстоять в конфликте с помощью Запада и «хотя бы не проиграть». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с газетой Ana tili.

По словам политика, «ситуация уникальна», и ее решение зависит от воли и желания лидеров конфликтующих государств и избранного президента США Дональда Трампа как главы мировой державы.

«Подчеркну, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира», — указал Токаев.

При этом президент Казахстана отметил, что республика «нигде не напрашивается в посредники», ведет себя «сообразно потенциалу и возможностям», однако готова прийти на помощь в решении международных проблем.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал американской армии Кристофер Каволи спрогнозировал, что российская армия станет сильнее к концу конфликта на Украине, напоминает Ura.ru.

