Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении
Россия непобедима в военном отношении, а Украина надеется выстоять в конфликте с помощью Запада и «хотя бы не проиграть». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с газетой Ana tili.
По словам политика, «ситуация уникальна», и ее решение зависит от воли и желания лидеров конфликтующих государств и избранного президента США Дональда Трампа как главы мировой державы.
«Подчеркну, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира», — указал Токаев.
При этом президент Казахстана отметил, что республика «нигде не напрашивается в посредники», ведет себя «сообразно потенциалу и возможностям», однако готова прийти на помощь в решении международных проблем.
Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал американской армии Кристофер Каволи спрогнозировал, что российская армия станет сильнее к концу конфликта на Украине, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru