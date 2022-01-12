Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на то, чтобы восстановить Алма-Ату после массовых беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала «Хабар 24» Токаев отметил, что за это время будет необходимо восстановить основные объекты. По его словам, работа будет продолжена и далее.

Ранее Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из республики начнётся 13 января.

В республике в начале января вспыхнули акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в столкновения и беспорядки. В Казахстан были направлены 2300 миротворцев ОДКБ.

















