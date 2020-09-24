Тиньков рассказал о звонке Грефа после шутки о премьере

Бизнесмен Олег Тиньков рассказал в соцсетях о звонке главы Сбербанка Германа Грефа после призыва сделать его главой правительства.

По словам Тинькова, Греф попросил его отредактировать публикацию в Instagram, в которой содержался этот призыв.

«Я ж от души, и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком», - написал основатель банка Тинькофф.