Тиньков рассказал о звонке Грефа после шутки о премьере
Бизнесмен Олег Тиньков рассказал в соцсетях о звонке главы Сбербанка Германа Грефа после призыва сделать его главой правительства.
По словам Тинькова, Греф попросил его отредактировать публикацию в Instagram, в которой содержался этот призыв.
«Я ж от души, и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком», - написал основатель банка Тинькофф.
Он добавил, что Мишустин «несомненно несомненный технократ, открытый к цифре и изменениям». Тиньков пообещал придумать Грефу новую должность.
Ранее Экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН заявил, что лично знаком с Грефом и считает его подходящим на роль премьер-министра.
«Фразу Тинькова надо понимать так – хорошо бы дать возможности Грефу дальше развернуться и так далее. У меня такое ощущение, что Греф – это более яркое, более подходящее для этого поста фигура, чем, скажем, Путин. Желал бы удачи Грефу», - подчеркнул Ясин.
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