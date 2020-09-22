Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

С повышением налогов государство не получит экономического роста, заявил в интервью «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф, комментируя введение сбора на проценты по депозитам.

Топ-менеджер предложил снизить ставки по некоторым налогам, а другие отменить. Кроме того, Греф считает нужным упростить их администрирование.

В качестве альтернативы росту налогообложения председатель правления Сбербанка назвал сокращение расходов бюджета или увеличение заимствований.

Госдума готовится повысить налоги на миллиарды рублей

В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что продажа госактивов даст бюджету 200-300 миллиардов рублей в год без повышения налогов в течение 5-6 лет.

Столь высокий прогнозируемый доход от приватизации экономист связывает с большим размером государственного сектора экономики. Кудрин заметил, что это положение вещей «не бьется» с установкой президента на снижение доли государства в экономике.

Ранее экономист Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, что есть масса способов пополнить бюджет, не прибегая к подобным мерам.

В качестве примера он привел недавнее законодательное нововведение, которое позволяет владельцам офшорных компаний декларировать доход с 5 миллионов рублей и платить налоги только с них. До этого налоги платили со всей суммы доходов офшорных компаний. Кричевский предложил отменить эту новацию, что, по его мнению, будет способствовать росту налоговой базы.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:НалогСбербанкГерман Греф
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