Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России
С повышением налогов государство не получит экономического роста, заявил в интервью «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф, комментируя введение сбора на проценты по депозитам.
Топ-менеджер предложил снизить ставки по некоторым налогам, а другие отменить. Кроме того, Греф считает нужным упростить их администрирование.
В качестве альтернативы росту налогообложения председатель правления Сбербанка назвал сокращение расходов бюджета или увеличение заимствований.
В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что продажа госактивов даст бюджету 200-300 миллиардов рублей в год без повышения налогов в течение 5-6 лет.
Столь высокий прогнозируемый доход от приватизации экономист связывает с большим размером государственного сектора экономики. Кудрин заметил, что это положение вещей «не бьется» с установкой президента на снижение доли государства в экономике.
Ранее экономист Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, что есть масса способов пополнить бюджет, не прибегая к подобным мерам.
В качестве примера он привел недавнее законодательное нововведение, которое позволяет владельцам офшорных компаний декларировать доход с 5 миллионов рублей и платить налоги только с них. До этого налоги платили со всей суммы доходов офшорных компаний. Кричевский предложил отменить эту новацию, что, по его мнению, будет способствовать росту налоговой базы.
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