Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что продажа госактивов даст бюджету 200-300 миллиардов рублей в год без повышения налогов в течение 5-6 лет.

Столь высокий прогнозируемый доход от приватизации экономист связывает с большим размером государственного сектора экономики. Кудрин заметил, что это положение вещей «не бьется» с установкой президента на снижение доли государства в экономике.

Ранее экономист Никита Кричевский рассказал в эфире НСН, что есть масса способов пополнить бюджет, не прибегая к подобным мерам.

В качестве примера он привел недавнее законодательное нововведение, которое позволяет владельцам офшорных компаний декларировать доход с 5 миллионов рублей и платить налоги только с них. До этого налоги платили со всей суммы доходов офшорных компаний. Кричевский предложил отменить эту новацию, что, по его мнению, будет способствовать росту налоговой базы.

