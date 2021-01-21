Time выпустит обложку с иллюстрацией к первому рабочему дню Байдена
Американский журнал Time поставит на обложку выпуска в феврале 2021 года картину, изображающую первый день нового президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщается в официальном Instagram журнала.
Иллюстрация, выполненная Тимом O’Брайеном, иронически указывает на недавнее пребывание экс-главы США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома: это красная бейсболка Трампа, буквы "Т" и "R" на оконных шторах. Байден изображен стоящим у окна, за которым видно зарево пожара. Кабинет находится в беспорядке, завален бумагами.
В пояснении к обложке журнал написал, что Джо Байден, возможно, не сможет объединит Америку, однако ему необходимо убедить американцев "согласиться с демократическим процессом" и вернуть им часть "веры в правительство". В заключение журнал добавил, что Америка во время правления Байдена может стать "достаточно единой", и это будет "хорошим началом".
Байден накануне вступил в должность, он подписал свои первые указы в течение нескольких часов после инаугурации. Президент отменил ряд решений, принятых Трампом. Так, США вновь вступают в ВОЗ, возвращаются в Парижское соглашение по климату и отменяют строительство стены на границе с Мексикой.
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