Тихановская заявила, что приедет в Киев и назовёт Крым украинским

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью на YouTube-канале «Европейская правда» заявила, что Крым является украинской территорией, оккупированной Россией.

«Крым - украинский. Когда говоришь неопределённо - это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я чётко сказала, ответила на вопрос», - отметила политик.

По её словам, она готова поехать в Киев и там повторить своё заявление.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на своём YouTube-канале заявила, что на платформе «Голос» стартовало онлайн-голосование за переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко при международном посредничестве, а ОБСЕ и ООН выразили готовность «организовать площадку и вынудить руководство страны пойти на диалог с оппозицией».



Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета, после чего покинула Белоруссию. Генпрокуратура республики возбудила против неё и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.