Тихановская впервые встретилась с властями Украины
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционер Светлана Тихановская впервые пообщалась с украинскими властями, приняв участие во встрече Люблинского треугольника с главами МИД Украины, Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба политика.
Отмечается, что Тихановская участвовала в мероприятии по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
В ходе встречи белорусский оппозиционер поблагодарила государства за помощь вынужденным покинуть Белоруссию гражданам, а также рассказала о благодарности белорусов Украине за непризнание президентом действующего лидера Александра Лукашенко.
Также Тихановская призвала принять индивидуальные санкции против всех причастных «к фальсификации выборов и репрессиям», предпринимателей и компаний, поддерживающих Лукашенко.
Кроме того, оппозиционер предложила создать международную коалицию для упрощения перехода власти в республике.
После президентских выборов в августе в Белоруссии начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги с требованиями его отставки. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
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