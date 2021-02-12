Тихановская сравнила Крым с Белоруссией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционер Светлана Тихановская в ходе онлайн-встречи с украинскими депутатами сравнила республику с Крымом.

Политик считает, что «по закону» Крым принадлежит Украине, однако де-факто полуостров контролирует Россия.

«Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев», — цитирует Тихановскую РИА Новости.

Оппозиционер считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко управляет страной де-факто, хотя не должен этого делать по закону, отмечает журнал «Профиль».

Как подчеркнула Тихановская, она выступает за независимость и территориальную целостность Украины. Ранее оппозиционер отказывалась от прямых ответов о принадлежности Крыма, отмечая, что полуостров де-факто украинский, но де-юре — российский.

Крым вновь стал частью России в 2014 году в результате референдума. Около 96% жителей полуострова поддержали вхождение региона в состав РФ. При этом большая часть мирового сообщества выступила против присоединения Крыма к России. Однако российские власти считают вопрос принадлежности полуострова закрытым.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияКрымСветлана Тихановская
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