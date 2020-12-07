Тихановская: Оппозиция Белоруссии готова к контактам с Москвой

Оппозиция Белоруссии готова к диалогу с Москвой и обсуждению возможностей сотрудничества. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на выступлении в Атлантическом совете.

По словам лидера оппозиции, Россия — ближайший сосед республики, и «у нас нет другого выбора, кроме как сотрудничать». При этом Тихановская подчеркнула, что диалог оппозиции с российской стороной возможен при условии уважения суверенитета и национальных интересов республики, а также прекращения поддержки действующего белорусского президента Александра Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль приветствует желание белорусской оппозиции развивать отношения государств, однако предложений на этот счёт власти пока не получали.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки. Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.

