Тихановская: Оппозиция Белоруссии готова к контактам с Москвой
Оппозиция Белоруссии готова к диалогу с Москвой и обсуждению возможностей сотрудничества. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на выступлении в Атлантическом совете.
По словам лидера оппозиции, Россия — ближайший сосед республики, и «у нас нет другого выбора, кроме как сотрудничать». При этом Тихановская подчеркнула, что диалог оппозиции с российской стороной возможен при условии уважения суверенитета и национальных интересов республики, а также прекращения поддержки действующего белорусского президента Александра Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль приветствует желание белорусской оппозиции развивать отношения государств, однако предложений на этот счёт власти пока не получали.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки. Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.
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