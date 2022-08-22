Тест на наркотики премьера Финляндии оказался отрицательным

Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин дал отрицательный результат. Об этом сообщили в канцелярии премьера, передает «Интерфакс».

В сообщении отмечается, что тест был сдан в прошедшую пятницу, и Марин сама оплатила его стоимость.

Финский премьер сдала тест добровольно после скандала с вечеринкой с ее участием. Марин призналась, что выпивала алкоголь, но не употребляла наркотики. Тест был сдан в целях подтвердить свои слова.

36-летняя Санна Марин занимает должность премьера с 2019 года.