«Тесный партнер»: Лавров открестился от стратегического союза с Турцией

Россия никогда не утверждала, что Турция – её стратегический союзник. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью российским радиостанциям. По его словам, Анкара – «очень тесный партнер» Москвы.

Как пояснил Лавров, на многих направлениях данное партнерство обретает стратегический характер. В связи с этим он упомянул совместную работу в Сирии, а также попытки способствовать урегулированию в Ливии.

При этом, по оценке главы МИДа, США стараются вмешаться в конфликт в Ливии в своих интересах, чтобы ослабить как Турцию, так и Россию. По словам Сергея Лаврова, в данной ситуации важную роль играет фактор ливийской нефти, отмечает РЕН ТВ.

Возвращение этой нефти на мировые рынки может напрямую сказаться на ценах энергоносителей, уверен глава МИДа.

