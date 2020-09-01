Тенденция на убыль населения, раскол в белорусской оппозиции, у Ефремова наступает срок

Общая численность населения России по итогам 2020 года сократится на 158 тысяч человек.

Такова предварительная оценка правительства страны. Это максимальный за 14 лет показатель естественной убыли населения. Разворот в сторону прироста населения, по расчетам кабмина, возможен только с 2022 года.

Основной причиной отрицательной демографической динамики является глубокий кризис, который длится с середины 60-х годов прошлого века, сказал в эфире НСН директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. По его словам, «население не может не сокращаться, потому что у нас рождаемость ниже смертности». И эта тенденция, по словам собеседника агентства, сохраняется уже десятки лет.





Представители белорусской оппозиции разошлись во мнениях относительно конституционной реформы, предложенной президентом Александром Лукашенко.