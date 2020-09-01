Тенденция на убыль населения, раскол в белорусской оппозиции, у Ефремова наступает срок
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Общая численность населения России по итогам 2020 года сократится на 158 тысяч человек.
Такова предварительная оценка правительства страны. Это максимальный за 14 лет показатель естественной убыли населения. Разворот в сторону прироста населения, по расчетам кабмина, возможен только с 2022 года.
Основной причиной отрицательной демографической динамики является глубокий кризис, который длится с середины 60-х годов прошлого века, сказал в эфире НСН директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. По его словам, «население не может не сокращаться, потому что у нас рождаемость ниже смертности». И эта тенденция, по словам собеседника агентства, сохраняется уже десятки лет.
Представители белорусской оппозиции разошлись во мнениях относительно конституционной реформы, предложенной президентом Александром Лукашенко.
Учредители созданной днем ранее партии «Вместе» не отказываются от консолидированных требований белорусской оппозиции, но считают конституционную реформу одной из главных долгосрочных политических задач.
«Без ограничения сроков полномочий президента, без четкого разделения властей, без реальной работы парламента мы не видим возможности сформировать эффективную систему управления государством», - говорится в заявлении создателей партии.
Категорически против этого Светлана Тихановская, занявшая на выборах президента второе место. «Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», - написала Тихановская.
Арбитражный суд Башкирии наложил обеспечительный арест на акции Башкирской содовой компании.
Запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров БСК, отмечается в сообщении суда. Решение принято на основании исковых требований Генпрокуратуры. Поручение разобраться в ситуации с БСК, госконтроль над которой был утрачен в результате сделки по слиянию, было отдано президентом Владимиром Путиным менее недели назад, 26 августа. В тот же день прокуратура начала проверку.
Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу Михаила Ефремова.
Следующий этап – прения сторон, после которых Ефремов сможет выступить с последним словом, а затем суд удалится на вынесение приговора. Прения сторон по делу Михаила Ефремова судья назначила на 3 сентября. Ожидается, что в этот день сторона обвинения запросит для актера меру наказания.
В Москве 8 июня на Садовом кольце автомобиль Ефремова выехал на полосу встречного движения и врезался в минифургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Статья, по которой Михаилу Ефремову предъявлено обвинение, предусматривает наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.
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