Телеведущий Евгений Попов намерен бороться с трудовой бедностью в России
23 марта 202114:04
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов принял решение участвовать в выборах в Госдуму от Кунцевского избирательного округа.
Попов будет баллотироваться в Госдуму от «Единой России», он подал документы на предварительное голосование партии.
Телеведущий заявил, что его основная задача – борьба с трудовой бедностью, для этого он намерен добиваться повышения зарплат в России. Он также объявил о планах создать волонтерский штаб.
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23 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru