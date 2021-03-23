Телеведущий Евгений Попов намерен бороться с трудовой бедностью в России

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов принял решение участвовать в выборах в Госдуму от Кунцевского избирательного округа.

Попов будет баллотироваться в Госдуму от «Единой России», он подал документы на предварительное голосование партии.

Телеведущий заявил, что его основная задача – борьба с трудовой бедностью, для этого он намерен добиваться повышения зарплат в России. Он также объявил о планах создать волонтерский штаб.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГосдумаМосква
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