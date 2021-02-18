Телеведущему Соловьёву запретили въезд в Латвию
Власти Латвии объявили российского телеведущего Владимира Соловьёва персоной нон грата и запретили въезд в республику. Об этом в своём Twitter рассказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Латвийский министр заявил, что для Латвии «неприемлема глорификация нацизма в любой форме», в связи с чем он принял решение «о включении гражданина РФ Владимира Соловьёва в список нежелательных лиц Латвийской Республики».
Ранее Соловьёв в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» сравнил Алексея Навального и Адольфа Гитлера, заявив, что последний «был очень смелым человеком» и «не косил от армии».
После этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание ведущего на нарушение законов о запрете на реабилитацию нацизма.
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