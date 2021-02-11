Телеканал BBC World News запретили на территории Китая
Власти КНР запретили трансляцию британской телерадиокорпорации BBC World News на китайской территории; причиной этого стали "серьезные нарушения политики теле- и радиовещания". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Администрация национального радио и телевидения (NRTA) заявила, что канал BBC World News не выполняет требования, предъявляемые иностранным каналам, поэтому заявка на вещание в новом году не будет принята. В NRTA считают, что BBC нарушили принцип "правдивости и беспристрастности", освещая ситуацию в КНР.
По мнению администрации, BBC World News своими сюжетами подрывает национальные интересы, а также "этническую солидарность" КНР. Сюжет о коронавирусе в Китая, за который канал был запрещен, в МИД Китая назвали "типичной фальшивой новостью".
Ранее китайский телеканал CGTN был лишен лицензии на вещание в Великобритании из-за контроля со стороны Компартии Китая. Такое решение принял британский Офис по коммуникациям (Ofcom).
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