Телеграм: «Россия зовет», Байден и Южная Корея удивляют

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Президент США Джо Байден объявил о решении помиловать своего сына Хантера, хотя ранее неоднократно обещал этого не делать. В середине декабря Хантеру должны были вынести приговоры суда по делам о нарушениях при хранении оружия и о неуплате налогов. Байден-старший назвал обвинения в адрес его сына политически мотивированными.

Политолог Дмитрий Дробницкий подчеркивает, что помилование касается не только ныне готовящихся приговоров, но и всех возможных преступлений за десять лет:

«Формулировка, которую применил Джо Байден в помиловании своему сыну, почти в точности совпадает с той, что была применена в отношении Ричарда Никсона со стороны Джеральда Форда. Именно там было вот это "совершил или мог совершить в такой-то период". В указе Джозефа Робинетта Байдена младшего о помиловании Хантера Байдена говорится об освобождении от ответственности за все федеральные преступления и правонарушения, которые тот "совершил или мог совершить, а также в которых принимал участие или мог принимать участие в период с 1 января 2014 года до 1 декабря 2024 года включительно". Ну то есть с момента госпереворота в Киеве и до нынешнего момента. Очень характерно. Значит, наследили Байдены на Украине, да и по всему миру очень сильно. <…> Широкая формулировка помилования говорит также и о том, что намерения новой администрации Трампа воспринимаются в либеральном лагере серьезно. Кэш Патель и Пэм Бонди, новые главы ФБР и минюста (я писал о них ранее в этом канале) воспринимаются серьезно. Ждут расплаты за расправы и преследования, развернутые в последние годы против трампистов. И понимают, что Кэшу и Пэм есть за что зацепиться».

«Историк-алкоголик» предлагает делать выводы:

«Итак, буквально за последние пару недель: с Трампа снимают обвинения, потому что он избран президентом, а дураков судить избранного президента даже в США нет. Сразу несколько стран Запада, несмотря не то, что признают юрисдикцию Международного уголовного суда, напрямую отказались исполнять ордер на арест израильского премьера Нетаньяху. Джо Байден помиловал своего сына. Как действующий президент, конечно, имел на это формальное право, другое дело, сам он неоднократно заявлял, что миловать не будет, так как, по его мнению, это противоречит духу американских законов и является злоупотреблением президентскими полномочиями. Можете сохранить себе этот текст, как памятку, и каждый раз тыкать в лица всем тем, кто считает, что где-то там на Западе есть какое-то верховенство права, институт репутации и прочие сказочные животные».

«Мышь в овощном» потешается над заявлением газеты Wall Street Journal о том, что помилование Хантера может навредить Демпартии:

«Если кому и критиковать происходящее – то точно не представителям Демократической партии. Так как внезапное снятие "сонного Джо" с пробега накануне выборов – это точно такой же пересмотр правил игры, который, как известно, могут себе позволять только настоящие джентльмены. И если вы, опасаясь потерять Белый дом, вдруг решили так красиво бортануть своего коллегу – то стоит ли удивляться тому, что и он решил поискать в происходящем какие-то плюшки персонально для себя и своих близких?»

«Мараховское время» объясняет, как американские СМИ будут гасить скандал:

«Подумаешь, сначала "никто не превыше закона", а потом фигак, и президент выписывает индульгенцию сыну. У них там есть специальная технология отработки подобных шалостей. Технология такая: выступает общественность. Она осуждает. Выступают комики. Они осмеивают. Выступают конгрессмены. Они негодуют. Выступают психи. Они требуют всех расстрелять. СМИ начинают раскручивать психов, сигнализируя, что только психи теперь еще могут возмущаться. Было и было, че теперь. И опять никто не превыше закона. Смотрим, учимся, запоминаем».

«Безграничный аналитик» резюмирует:

«На протяжении многих лет нас долго учили "любить Америки запретные плоды". Одним из них считалось полное и всеобъемлющее верховенство закона в этой заокеанской стране. Многочисленные умные дяди с лицами, не помещающимися в экранные рамки телевизоров, рассказывали, что у нас в стране все плохо, потому что не все равны перед законом. <…> В США нет никакого верховенства закона. Существуй оно там, в Штатах давно бы раскрыли убийство Джона Кеннеди. Но нельзя же предавать суду уважаемых людей, в конце концов! Просто у США хороший пиар, поэтому из их сериалов и кино все знают, что у преступников "есть право хранить молчание", существует "правило Миранды", а еще действует принцип соревновательности сторон в суде. Но к реальности американские сериалы имеют достаточно слабое отношение. Нам же, дорогие русские, нужно просто научиться снимать лапшу с ушей. Очень многие, на наше счастье, уже умеют».

