Телеграм: «Россия зовет», Байден и Южная Корея удивляют
Инвестфорум "Россия зовет!" зафиксировал новую "нормальность", Украина поделила пленных на нужных и ненужных, а провалившийся южнокорейский путч не дотянул даже до "Игры в кальмара".
«Россия зовет!»
4-5 декабря в Москве прошел 15-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». Основная тема – «Будущее капитала и капитал будущего». В среду Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума.
«Инвестиции по-русски» комментируют слова российского президента о том, что к концу десятилетия капитализация отечественного фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое, и об акценте на внутренние источники финансирования:
«Не только это является положительным фактом для инвесторов. Развитость национального фондового рынка определяется также его предсказуемостью. К примеру, новый стартап может прогнозировать в своей стратегии выход на биржу, а инвесторы во время оценки смогут базироваться на текущем опыте или аналогичных, или компаний из этого рынка. Так риски вложений снижаются, и вероятность привлечения капитала стартапом увеличивается. Рискнем сказать, что новости с форума хорошие, как ни крути!»
«АДЕКВАТ Z» рассуждает об инфляции:
«На инвестфоруме "Россия зовет!" о необходимости совместных скоординированных действий правительства и ЦБ по борьбе с инфляцией Путин говорил дважды. Сначала, в ходе основного выступления, подчеркнул, что это не призыв и не пожелание, а прямое руководство к действию. Потом, ближе к концу ответов на вопросы, добавил, что правительству сейчас важно правильно расставить приоритеты в контексте своей части этой задачи. У меня это считывается так, что под данным углом правительству сейчас предстоит переосмыслить те из направлений работы, которые сами по себе важны и значимы, но порождаемый ими инфляционный выхлоп в краткосрочной перспективе лучше пригасить. Возможно, это коснется планов повышения утильсбора, с пересмотром их во времени, по ставкам, по кругу охватываемых видов техники или в какой-то комбинации. Возможно, планов Минфина по влияющим на курс покупкам валюты в рамках бюджетного правила, которые могут быть, в частности, переиграны в сторону покупок золота. Почти наверняка – и других тем, которые с хода не пришли на ум».
«РАСПП: Бизнес. Азия. Китай» выделяет главное из сказанного Путиным о Китае:
«Россия и Китай намерены использовать электронные возможности Центробанков во взаимных расчетах; почти 90% товарооборота между Россией и Китаем обслуживается в национальных валютах – рублях и юанях. <…> Россия развивает отношения с Китаем независимо от событий на украинском направлении, так как эта страна является давним торгово-экономическим партнером. Отметим, что в форуме приняли участие многочисленные китайские представители – по нашему мнению, все они, а также россияне, задействованные в торгово-экономических связях РФ и КНР, получили много поводов для размышления».
«Мейстер» считает, что лучшим словом для описания выступления Путина является «нормальность»:
«Путин описывает страну, успешно адаптировавшуюся к условиям противостояния с Западом и развивающую свою экономику, несмотря на противодействие. Россия не понесла поражение, ее экономика восстановилась и растет быстрее, чем экономика США и стран западной Европы, а происходящие сейчас структурные изменения направлены на обеспечение надежности этого роста в дальнейшем. Россия продолжает привлекать иностранные инвестиции и сохраняет возможности для возвращения западных компаний, ранее покинувших страну, а также развивает инструменты, упрощающие запуск совместных проектов в рамках БРИКС. При этом во всех этих направлениях отсутствует элемент чрезвычайщины, в кризисных ситуациях характерный для разных стран. Говорит это о многом. Как минимум о том, что Россия оказалась способна проводить нормальную политику, без чрезвычайщины и радикальных мер, в условиях противостояния с коалицией ведущих держав Запада и их сателлитов и идущей большой войны в Европе».
Отказ Киева от обмена военнопленными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала поименный список 630 украинских военнопленных, обмен которых Киев откладывает уже больше года.
Татьяна Москалькова написала в своем канале:
«Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких. Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации. Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс».
«Херсонский Вестник» приводит цифры:
«Только в 2024 году МО РФ передало украинской стороне предложения об передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных, однако киевский режим согласился забрать только 279. В то время, пока, страдая на Украине в тяжелых условиях без отопления, света и материального положения, матери, жены и дети ждут своих сыновей, мужей и отцов, украинский преступный режим не желает обменивать их и возвращать на свои земли. Из 600 военнослужащих больше половины украинский режим уже списал как невозвратные потери, чтобы не расходовать свои финансы "на ненужный груз". Этому режиму нужны иностранцы, потому что на него давит Запад, им не нужны те, кто был мобилизован».
«Кремлевский кейс» объясняет:
«Для Зеленского нацики-зигометы кажутся более привлекательными и важными, чем обычные солдаты. Граждане Украины могут найти искомых родственников в этих списках – возможно, многие из них указаны как "пропавшие без вести"».
«Всевидящее око» напоминает, что благополучие украинцев не входит в число приоритетов Киева:
«Сегодня нам в очередной раз стало известно, что Украине плевать на собственных пленных. Как и в целом ей плевать на своих граждан. Татьяна Москалькова сообщила, что 630 украинских военных больше года ждут обмена в России. Забирать их Киев не то что не торопится, а напротив – всячески затягивает обменный процесс. Потому что сделать какую-нибудь подлянку "москалям" для украинского нациста всегда важнее, чем позаботиться о себе, своем доме и своих близких. Собственно, главная причина нынешних событий на Украине именно в этом».
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник вспоминает, как кривлялся Зеленский, изображая заботу о пленных:
«В Киеве уже разделили своих же граждан, находящихся в нашем плену, на "нужных" и "ненужных". Уверен, что вы помните, как истерил Зеленский, показывая разноцветные резинки на своей руке как напоминалки о тех, кто в плену. Но это был обычный манипулятивный трюк. Сейчас 630 украинских военных Россия готова обменять на наших солдат, находящихся в украинских казематах, но Киеву их же военнослужащие не нужны. Татьяна Николаевна Москалькова опубликовала списки украинских военнослужащих, чтобы их семьи знали, что они Зеленскому не нужны. Менять их он не собирается. После Мариуполя его ооочень заботила судьба нацистов из "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация. - прим. НСН, а обычные военнослужащие его не интересуют. Это должны знать и те, кто попадает под гребенку насильственной украинской мобилизации».
Грузинский майдан
На этой неделе в Грузии продолжались массовые протесты прозападных активистов, выступающих против решения правящей партии «Грузинская мечта» отложить переговоры о вступлении в Евросоюз.
Сенатор Владимир Джабаров отмечает, что прибалтийские лимитрофы, как обычно, бегут впереди европейского паровоза:
«Главы МИД Эстонии, Литвы и Латвии стали одними из первых в Европейском Союзе, кто предложил ввести санкции против законно избранных властей Грузии. <…> Нужно понимать, что в Брюсселе вполне одобряют этот "лай". Высшие еврочиновники, та же глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, давно частит с резкими, в том числе русофобскими, высказываниями. В конце концов, при ее участии и формировался последний состав Еврокомиссии, куда на высшие посты назначили патентованных русофобов из Прибалтики. Сейчас в Брюсселе, конечно, сильно разочарованы. Поскольку власти в Тбилиси отказались от курса на превращение своей страны в очередной таран против России. Срочно понадобилось найти кого-то, кто бы преподал грузинам урок русофобии».
«Банкста» следит за грузинскими банкирами:
«Два крупнейших банка Грузии – Bank of Georgia и TBC Bank поддержали митинги в Грузии. Оба уже не контролируются гражданами Грузии, их основные владельцы – граждане западных стран. Отсюда вытекает и отказ в обслуживании россиян».
«На Западном Рубеже» обращает внимание на то, что в протестах участвовали профессиональные оппозиционеры из Белоруссии и России:
«Теперь стало понятно, почему Грузия так старательно выгоняла со своей территории всякую нечисть. На протестах в Тбилиси задержали змагара. Гражданин Беларуси Евгений Муравицкий 1999 года рождения приехал на чужую землю и профессионально занялся тем, что умеет лучше всего – уродовать город и драться с полицией. Задержан, ему инкриминируют мелкое хулиганство, сопротивлении и неповиновении полиции. Кстати, таких, как он там более десятка, в основном – граждане России. Соевые релоканты».
«Медведь» подчеркивает, что президент Грузии позвала школьников на баррикады:
«Пока еще президент Грузии, француженка Саломе Зурабишвили в социальной сети призвала школы вовлечься в протестные акции против действующего правительства. Знаете зачем? Чтобы, как на майдане, вой поднять "Они же дети"!! Западу все равно, кого отправлять отстаивать их шкурные интересы! Дети это будут или подростки, студенты… Главное ведь это устроить цветную революцию и госпереворот! Неизменная методичка идет по хорошо сложенному сценарию! Грузины, а вы хотите пойти по пути Украины???»
«Темник» указывает, что протестующие действовали по стандартной схеме майдана:
«Постепенная эскалация улицы с опорой на молодежь в надежде спровоцировать ответное насилие. Далее запускается нарратив "они же дети". Вслед за этим на сцену должны выйти "взрослые" с выдвижением политических требований. Кульминация по идее должна происходить на фоне шока от появления "сакральных жертв". Параллельные процессы включают кампании по деморализации и подкупу силовиков и госслужащих. <…> Если следовать марксистской теории революционной войны, восстание, которое теряет темп, обречено. В Грузии ситуация далека от разрешения кризиса, однако до сих пор протестующим так и не удается навязать необходимый для их замыслов темп постоянной эскалации противостояния. Повторение сценария превращает драму в подобие Дня сурка, в котором стороны вынуждены ждать, у кого первого истощатся силы».
Байден помиловал сына
Президент США Джо Байден объявил о решении помиловать своего сына Хантера, хотя ранее неоднократно обещал этого не делать. В середине декабря Хантеру должны были вынести приговоры суда по делам о нарушениях при хранении оружия и о неуплате налогов. Байден-старший назвал обвинения в адрес его сына политически мотивированными.
Политолог Дмитрий Дробницкий подчеркивает, что помилование касается не только ныне готовящихся приговоров, но и всех возможных преступлений за десять лет:
«Формулировка, которую применил Джо Байден в помиловании своему сыну, почти в точности совпадает с той, что была применена в отношении Ричарда Никсона со стороны Джеральда Форда. Именно там было вот это "совершил или мог совершить в такой-то период". В указе Джозефа Робинетта Байдена младшего о помиловании Хантера Байдена говорится об освобождении от ответственности за все федеральные преступления и правонарушения, которые тот "совершил или мог совершить, а также в которых принимал участие или мог принимать участие в период с 1 января 2014 года до 1 декабря 2024 года включительно". Ну то есть с момента госпереворота в Киеве и до нынешнего момента. Очень характерно. Значит, наследили Байдены на Украине, да и по всему миру очень сильно. <…> Широкая формулировка помилования говорит также и о том, что намерения новой администрации Трампа воспринимаются в либеральном лагере серьезно. Кэш Патель и Пэм Бонди, новые главы ФБР и минюста (я писал о них ранее в этом канале) воспринимаются серьезно. Ждут расплаты за расправы и преследования, развернутые в последние годы против трампистов. И понимают, что Кэшу и Пэм есть за что зацепиться».
«Историк-алкоголик» предлагает делать выводы:
«Итак, буквально за последние пару недель: с Трампа снимают обвинения, потому что он избран президентом, а дураков судить избранного президента даже в США нет. Сразу несколько стран Запада, несмотря не то, что признают юрисдикцию Международного уголовного суда, напрямую отказались исполнять ордер на арест израильского премьера Нетаньяху. Джо Байден помиловал своего сына. Как действующий президент, конечно, имел на это формальное право, другое дело, сам он неоднократно заявлял, что миловать не будет, так как, по его мнению, это противоречит духу американских законов и является злоупотреблением президентскими полномочиями. Можете сохранить себе этот текст, как памятку, и каждый раз тыкать в лица всем тем, кто считает, что где-то там на Западе есть какое-то верховенство права, институт репутации и прочие сказочные животные».
«Мышь в овощном» потешается над заявлением газеты Wall Street Journal о том, что помилование Хантера может навредить Демпартии:
«Если кому и критиковать происходящее – то точно не представителям Демократической партии. Так как внезапное снятие "сонного Джо" с пробега накануне выборов – это точно такой же пересмотр правил игры, который, как известно, могут себе позволять только настоящие джентльмены. И если вы, опасаясь потерять Белый дом, вдруг решили так красиво бортануть своего коллегу – то стоит ли удивляться тому, что и он решил поискать в происходящем какие-то плюшки персонально для себя и своих близких?»
«Мараховское время» объясняет, как американские СМИ будут гасить скандал:
«Подумаешь, сначала "никто не превыше закона", а потом фигак, и президент выписывает индульгенцию сыну. У них там есть специальная технология отработки подобных шалостей. Технология такая: выступает общественность. Она осуждает. Выступают комики. Они осмеивают. Выступают конгрессмены. Они негодуют. Выступают психи. Они требуют всех расстрелять. СМИ начинают раскручивать психов, сигнализируя, что только психи теперь еще могут возмущаться. Было и было, че теперь. И опять никто не превыше закона. Смотрим, учимся, запоминаем».
«Безграничный аналитик» резюмирует:
«На протяжении многих лет нас долго учили "любить Америки запретные плоды". Одним из них считалось полное и всеобъемлющее верховенство закона в этой заокеанской стране. Многочисленные умные дяди с лицами, не помещающимися в экранные рамки телевизоров, рассказывали, что у нас в стране все плохо, потому что не все равны перед законом. <…> В США нет никакого верховенства закона. Существуй оно там, в Штатах давно бы раскрыли убийство Джона Кеннеди. Но нельзя же предавать суду уважаемых людей, в конце концов! Просто у США хороший пиар, поэтому из их сериалов и кино все знают, что у преступников "есть право хранить молчание", существует "правило Миранды", а еще действует принцип соревновательности сторон в суде. Но к реальности американские сериалы имеют достаточно слабое отношение. Нам же, дорогие русские, нужно просто научиться снимать лапшу с ушей. Очень многие, на наше счастье, уже умеют».
Политический кризис в Южной Корее
В ночь на среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». Он принял это решение после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. К парламенту страны направили армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. Согласно Конституции после этого президент был обязан отменить военное положение, что он и сделал. Оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента и ключевых чиновников, военных и полицейских. 7 декабря парламент Южной Кореи проголосует по вопросу об импичменте Юн Сок Ёлю.
«Актуальный задачник» выражает общее недоумение:
«Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" имеет суммарный хронометраж 8 часов 49 минут, а игра в государственный переворот в Южной Корее суммарно длилась 159 минут. На сколько больше минут был сериал?»
«Мюсли вслух» напоминает, что обо всем этом предупреждал глава Службы внешней разведки России еще год назад:
«Политическое шапито в Нижней Корее (семейные финансово-промышленные кланы "чеболи" снова делили коррумпированную власть) заставило вспомнить статью директора СВР Нарышкина, опубликованную в прошлом декабре в журнале "Разведчик". В ней делался прогноз об усилении глобальной турбулентности, с которой мир столкнется в 2024-м году от постсоветского пространства до Южной Америки и Тихого океана. Ее причины не только в противостоянии старого однополярного и нового многополярного миропорядка, в вопросах поддержки Украины и отношения к России, но и в накопившихся противоречиях внутри самих стран Запада. Накануне мы убедились в точности прогноза главы российской внешней разведки, наблюдая за одним из самых нелепых политических самострелов в истории либеральных демократий. Декабрь 2024-го еще не кончился».
Политолог Павел Данилин сетует, что южные корейцы уже не те:
«Мда. Корейцы под американской оккупацией не только детей разучились делать, но и госперевороты. Вот до чего докатились... То ли дело Военная революция 16 мая (1961 год). Или Революция 19 апреля (1960-й). А нонешние – жалкие эпигоны».
«Парламент с кнопкой» констатирует, что путч президента Южной Кореи провалился:
«И дело не в том, что Южная Корея – это какая-то демократия с устойчивыми институтами. Вы уже наверняка видели хронологию южнокорейских лидеров и президентов, которые почти все были осуждены/подвергнуты импичменту. В Южной Корее как раз нет институтов политической демократии, несмотря на все попытки американцев создать из Южной Кореи жемчужину западного политического лагеря. Без США страна стала бы типовой диктатурой, к авторитаризму Южную Корею тянуло все недолгое время ее существования. Проблема в том, что главный путчист переоценил свои возможности как автократа – проще говоря, король оказался голым, и никто его поддерживать не захотел. Никто – это, в первую очередь, военные, которые и могли бы обеспечить успешный путч. Однако, силы парламента быстро вышли с ними на связь, и все политические элиты Южной Кореи решили, что лучше не нагнетать и вернуть ситуацию в статус-кво. На дурачка-президента сейчас скинут всех собак – вот что называется не чувствовать остроту политического момента».
«Доктор Z прописал» напоминает, что потеря политического чутья – общая проблема американских сателлитов:
«Удивительно, насколько южнокорейский президент оказался неспособен просчитать последствия своих действий. Но это, похоже, вообще распространенная проблема. Вот недавно глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай. И в Пекине начала отчитывать китайцев за хорошие отношения с Россией. Может, конечно, визит и прошел в остальном нормально. Но отсутствие совместного заявления по его итогам говорит скорее об обратном. Так что Юн Сок Ёль не единственный, для кого дважды два сложить архисложная задача».
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