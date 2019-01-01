Телеграм: Откровенное обезболивающее от президента и токсичное кресло в Грузии

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«Прямая линия с Владимиром Путиным» 2019 года собрала 2,2 млн обращений. За 4 часа глава государства ответил на 81 вопрос. Об уровне жизни и доходах, зарплатах и пенсиях, детских пособиях, нацпроектах, развитии технологий, льготной ипотеке, здравоохранении, отношениях с Западом, борьбе с коррупцией и многом другом. В Telegram подвели смысловые итоги прямой линии.

«АДЕКВАТ» оценивает общение президента как спокойное: «Самое, пожалуй, главное слагаемое контекста этой прямой линии: все стратегические решения давно приняты и находятся в работе, поэтому особых оснований ждать мегасенсаций не было. Их и не произошло, но сигналам первостепенной важности это прозвучать не помешало».

«НЕЗЫГАРЬ» со своей версией итогов «прямой линии»: «Президент не хочет демонстрировать наличие публичных конфликтов во власти; отсюда уход от любой резкой критики губернаторов, министров, силовиков. <...> Важное заявление для элиты - Путин не устал быть Президентом; сил много - он не хромая утка. В то же время риторика Президента получила корректуру - теперь Президент готов разделять вину власти».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» отмечает терапевтический эффект общения президентом: «Прямую линию с Владимиром Путиным стоит рассматривать как обезболивающее для острого социального недовольства. В режиме прямого эфира невозможно решить глобальные задачи, а вот снять симптомы и добиться позитивного психологического эффекта - да».

Канал «Скажу по секрету...» отмечает тему плохой информированности населения о нацпроектах, которая была поднята в ходе трансляции: «На самом деле вопрос о том, почему граждане так слабо осведомлены о нацпроектах, должны задавать не СМИ Путину, а Путин СМИ. - Скажите, пожалуйста, - должен бы спросить Путин. - Почему вместо того, чтобы рассказывать о нацпроектах, в рамках которых должна быть создана, в конечном итоге, база для повышения уровня жизни граждан - вы все последние месяцы и годы занимались исключительно эксплуатацией хайпов? Кто, в самом деле, должен вовлекать 146 миллионов человек в обсуждение по-настоящему актуальных тем?».

«Кремлевский безБашеник» в публикации об аппаратных итогах «прямой линии также затрагивает тему нацпроектов: «Самое большое количество замечаний (и, соответственно, увольнений) мы очень скоро увидим по линии госкорпораций. Причём, отставки будут резонансными, в топ-менеджменте компаний. <...> Причина заключается ещё и в том, что госкорпорации становятся для Владимира Путина основной опорой для усиления работы в регионах по нацпроектам, и тут нельзя допустить "осечки"».

