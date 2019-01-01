Телеграм: Откровенное обезболивающее от президента и токсичное кресло в Грузии
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Откровенный разговор с народом
«Прямая линия с Владимиром Путиным» 2019 года собрала 2,2 млн обращений. За 4 часа глава государства ответил на 81 вопрос. Об уровне жизни и доходах, зарплатах и пенсиях, детских пособиях, нацпроектах, развитии технологий, льготной ипотеке, здравоохранении, отношениях с Западом, борьбе с коррупцией и многом другом. В Telegram подвели смысловые итоги прямой линии.
«АДЕКВАТ» оценивает общение президента как спокойное: «Самое, пожалуй, главное слагаемое контекста этой прямой линии: все стратегические решения давно приняты и находятся в работе, поэтому особых оснований ждать мегасенсаций не было. Их и не произошло, но сигналам первостепенной важности это прозвучать не помешало».
«НЕЗЫГАРЬ» со своей версией итогов «прямой линии»: «Президент не хочет демонстрировать наличие публичных конфликтов во власти; отсюда уход от любой резкой критики губернаторов, министров, силовиков. <...> Важное заявление для элиты - Путин не устал быть Президентом; сил много - он не хромая утка. В то же время риторика Президента получила корректуру - теперь Президент готов разделять вину власти».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» отмечает терапевтический эффект общения президентом: «Прямую линию с Владимиром Путиным стоит рассматривать как обезболивающее для острого социального недовольства. В режиме прямого эфира невозможно решить глобальные задачи, а вот снять симптомы и добиться позитивного психологического эффекта - да».
Канал «Скажу по секрету...» отмечает тему плохой информированности населения о нацпроектах, которая была поднята в ходе трансляции: «На самом деле вопрос о том, почему граждане так слабо осведомлены о нацпроектах, должны задавать не СМИ Путину, а Путин СМИ. - Скажите, пожалуйста, - должен бы спросить Путин. - Почему вместо того, чтобы рассказывать о нацпроектах, в рамках которых должна быть создана, в конечном итоге, база для повышения уровня жизни граждан - вы все последние месяцы и годы занимались исключительно эксплуатацией хайпов? Кто, в самом деле, должен вовлекать 146 миллионов человек в обсуждение по-настоящему актуальных тем?».
«Кремлевский безБашеник» в публикации об аппаратных итогах «прямой линии также затрагивает тему нацпроектов: «Самое большое количество замечаний (и, соответственно, увольнений) мы очень скоро увидим по линии госкорпораций. Причём, отставки будут резонансными, в топ-менеджменте компаний. <...> Причина заключается ещё и в том, что госкорпорации становятся для Владимира Путина основной опорой для усиления работы в регионах по нацпроектам, и тут нельзя допустить "осечки"».
Не так сели
Открытие 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси обернулось скандалом. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, открывая мероприятие обратился к собравшимся на русском языке сидя в кресле председателя парламента Грузии, чем возмутил местных депутатов, устроивших в зале заседания беспорядки. После скандала на Генассамблее люди начали стихийно собираться у парламента и предприняли попытку штурмом прорваться в здание. Полиция с помощью спецсредств разогнала демонстрантов.
Журналист Максим Шевченко называет происходящее в Грузии «началом революции»: «Проблема в том, что ни одна политическая сила Грузии не пользуется доверием народа, все они исчерпали право на монопольную власть. Сейчас в Грузии время радикальных консервативных националистов, которые воззовут к чести и достоинству каждого грузина. А в Москве наконец-то точно поймут - православная Грузия была и остаётся ключом к кавказской политике».
«Депутатские будни» пишут о закономерном недовольстве грузин депутатом Сергеем Гавриловым, открыто заявляющего о своей поддержке Абхазии и Южной Осетии: «Если честно, в каком-то смысле это похоже на провокацию: грузинская сторона знала кого и куда они приглашают. Не все можно предугадать, но народные настроения нужно обязательно учитывать».
Канал «Караульный» пишет о двойных стандартах в отношении россиян в Грузии: «Когда десятки тысяч россиян ежегодно посещают Грузию. Курят там траву. Едят хачапур по мегрельски. Учат слово кхле и просто радуются культуре, гостеприимству. Влюблюяются. Радуются жизни. Солнечным лучам на камнях стен храмов с тысячелетней историей. Да в конце концов, просто понимают чем уцхо сунели отличается от хмели и что такое настоящий шафран, это не вызывает никаких протестов народа Грузии. А когда депутат выступил - вызывает. Это не мнение народа Грузии. Это политическая провокация».
«Fantastic Plastic Machine»: «Народ собрался на площади, в руках у демонстрантов были замечены плакаты — что-то там про «русских оккупантов». Абсолютно естественно, что в этом конфликте я, как русский оккупант, безоговорочно поддерживаю грузинскую полицию и спецназ, и желаю им, чтобы они поскорее разогнали эту гей-пати к чертовой бабушке. И искренне не понимаю, какие тут еще могут быть варианты».
Автор канала «Архивариус» не сомневается в политической провокации: «Для кого-то новость, что США вливают сумасшедшие бабки в сдерживание России и недопущение восстановления её влияния на постсоветском пространстве? А тут просто очевидный симптом диалога Грузии и России. Что должны были делать американцы? Молча сливать свои инвестиции в антироссийский проект? Или все-таки преподать грузинскому руководству урок, который бы продемонстрировал, к чему приведет попытка сближения с Россией?».
Канал «338» видит в инциденте неудовлетворительный итог работы российских НКО и гражданской дипломатии: «Еще недавно представители ведомства сообщали что русскому языку в Грузии быть, да и база в лице диаспоры соотечественников, факультетов славистики, общественных организаций в республике все-таки существует. И что, какова, выходит, ценность мягкой силы и русского языка в частности?<...> Давно пора вводить KPI и должным образом оценивать работу наших структур мягкой силы. А то деградация до уровня жидкой силы приведет только к тому, что институты станут местом распила бюджетных средств, а что такое публичная дипломатия мы станем узнавать только из учебников, причем изданных на Западе».
Беспорядки в Чемодановке
В результате массовой драки в селе Чемодановка 13 июня погиб один человек, в реанимации оказался еще один и травмы получили три человека. Эта трагедия вывело неизвестное село в Пензенской области на федеральный уровень. Широкое обсуждение инцидента началось после того, как местными жителями был перекрыт участок федеральной трассы М-5 "Урал". По данным полиции, причиной беспорядков стал бытовой конфликт русского населения с проживающими в Чемодановке цыганами.
Канал «Про АЙТех» высказался о специфике межнациональных конфликтов: «Проблема диаспор в регионах стоит горячо и остро. Потому что в диаспоре все вместе один за всех и все за одного, а существуют они рядом с демотивированным местными населением, которое ощущает себя немножко ниже линии горизонта».
«ИА «Стекломой»» отмечает, что линия отчуждения цыган и русских обозначается в СМИ : «И вот опять, характерный штрих российского новояза: есть «местные жители», а есть цыгане, которые почему-то по умолчанию не являются местными жителями, хотя де-факто они такие же местные, как проживающие в Пензенской области русские, мордва или татары».
В ответ ему пишет автор канала «Стукач»: «Вряд ли это намеренная провокация, скорее просто констатация. Если жизнь башкир или татар в Пензенской области от жизни русских в общем отличается только несколькими праздниками и особенностями рациона, то цыгане в принципе никак не социализировались. Со всеми вытекающими, включая криминальные источники доходов их верхушки. Любые столкновения это реакция, вызванная комплексом факторов. В первую очередь общей социальной депрессией и нереализованным запросом на Справедливость».
«ПолитГид» задается вопросом вопросом «кто виноват»: «Пока видна не вся картина. Либо это всплеск этнического конфликта, либо итог разгула криминала при попустительстве местных чиновников и силовиков. Хотя эти факторы частенько идут рука об руку и усиливают друг друга».
А «Красный Сион» рассказывает «что делать»: «Понять, толкнула ли людей на погром безнаказанность соседей. Если и правда их покрывали и давали возможность барыжить и хулиганить, значит теперь каждое обращение граждан должно быть выложено на сайте и рассматриваться в кратчайшие сроки. И мерзавцы-бандосы, и самые ярые погромщики должны крепко получить по зубам. Не за то, что цыгане или ксенофобы, а за конкретные дела. А случайных людей надо бы отпустить и добиться совместной встречи между делегациями двух сел - в таких случаях нет ничего важнее, чем поиск общего языка».
Цифровая школа
Федеральная платформа Цифровой образовательной среды, создание которой предусмотрено в нацпроекте «Образование», будет собирать персональные данные учеников, учителей и родителей. Особое внимание пользователей Telegram привлекла информация, что платформа будет собирать данные о страницах учеников в соцсетях.
«Мейстер» пишет о слабых местах в проработке алгоритмов внешнего интерфейса проекта: «Совсем непонятно, кто будет анализировать эту информацию. Взвалить дополнительную нагрузку с кучей форм отчетности на классных руководителей и школьного психолога? Отдать на откуп «внешним» специалистам или ввести ставку «мониторщика соцсетей»? Первый вариант – бесполезен, поскольку учителя перегружены и не обладают квалификацией в данной сфере. Во втором случае анализ и так «прилизанных» соцсеточек будут делать люди, которые этих конкретных детей даже не представляют».
Канал «ПУЛЬС» сообщает: «На самом деле подавляющее большинство руководителей уже давно следят за страничками школьников и учителей. Теперь же просто хотят облегчить себе работу. Ничего серьёзного эта идея не представляет. Многие уже давно завели себе "официальную" страничку, которую не стыдно показать каждому».
«Большой невод» сомневается в «добровольности» участия в такой системе: «Чиновники говорят, что предоставление такой информации - дело добровольное, но это не вполне так. Еще весной учителя рассказывали, что школы "обязали" их сообщить о своих аккаунтах в соцсетях. Та же история с воспитателями и специалистами в детсадах. Лично знаю несколько таких историй».
«Темник» вспоминает судьбу подобных инициатив в прошлом: «В 2016 году тогда ещё Минобрнауки и Минкомсвязи продвигали законопроект о ГИС «Контингент». По сути — это база данных об учениках. В тот год произошло редкое событие — вето на инициативу наложил сам президент. Мотивировал решение общественным возмущением, в авангарде которого были родительские организации. В 2017 году состоялась новая попытка протолкнуть законопроект. А в 2018 тему окончательно закрыли. Сейчас мы видим, что под соусом нацпроектов элементы старой идеи пытаются возродить. В таком случае перед министерствами стоит сложная задача — убедить общественность в пользе своих новелл. В прошлый раз ведомствам это не удалось».
В Татарстане тоже переживают, судя по реакции канала «Неудаща»: «Уважаемые чиновники, у вас что, проблемы закончились? Россия до сих пор не стала мировым лидером по качеству школьного, профессионального и высшего образования, наоборот, его качество падает с каждым годом, а стоимость высшего образования только растет. Занимайтесь пожалуйста своей работой, не тратьте деньги налогоплательщиков на ненужные проекты (под которые их очень удобно списывать) и не лезьте в личную жизнь людей».
Грязная игра
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу во вторник. Следователи во время допроса интересовались, деятельностью Международной федерации футбола (ФИФА), а также чемпионатом Европы - 2016 и чемпионатами мира в России и Катаре. Платини был выпущен из-под стражи в ночь на среду.
«Мюсли вслух» комментируют информацию о вопросах следствия по выбору места проведения Европы в 2016 году: «ЧЕ-2016, если кто забыл, проходил во Франции. Получается, французское правосудие взяло Платини под стражу за его заслугу перед Францией».
«Радио Лекух» об обстоятельствах выбора Катара для проведения Чемпионата Мира 2022: «Саркози в свое время пообещал катарскому эмиру протекцию на выборах страны — хозяйки мундиаля в обмен на инвестиции в столичный клуб «Пари Сен-Жермен», а также на запуск спортивного телеканала BeIN Sports во Франции. А что касается Платини, то, судя по всему, он вообще только выполнял просьбу, <...> встречался с представителями Федерации футбола Катара в Швейцарии. Именно по данному делу легенда и проходит в настоящее время в статусе «свободного подозреваемого». За другие свои прегрешения Платини уже ответил».
«Мастер пера» утверждает: «Эта грустная, но поучительная история о том, что каждое государство должно заниматься тем делом, которое у него больше получается. Гибридные договоренности и международная коррупция – явно не конек Катара, который должен сосредоточиться исключительно на добыче нефти и газа и повышении качества жизни своих и без того состоятельных граждан».
Спортивный канал «Главный Клуб» напоминает: «В 2015-м Мишеля уже допрашивали в качестве свидетеля «коррупции в частном секторе», «преступного сговора» и «торговли влиянием».К слову, из 22-х руководителей ФИФА, голосовавших в 2010-м за Катар, против 14 были впоследствии выдвинуты разные официальные обвинения (еще двое отделались только нарушением каких-то там этических норм)».
В дело включились спортивные тотализаторы. Канал «че поставить» комментирует информацию о готовности ФИФА рассмотреть возможность переноса чемпионата мира из Катара : «Мишеля Платини позавчера допрашивали весь день, <...> а сегодня Paddy Power (пока еще Paddy Power) (букмекерская компания) предлагает коэффициент 9,00 на то, что чемпионат мира-2022 пройдет не в Катаре, а в Англии».
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