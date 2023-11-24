Телеграм: 10-летие майдана и дух мертвого пса во главе Аргентины
Владимир Путин поучаствовал в саммитах ОДКБ (очно) и G20 (виртуально), аналитики помянули годовщину событий в Киеве, а аргентинцы доверились экстравагантному либертарианцу.
Саммит ОДКБ
В четверг в Минске прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В заседании участвовали главы пяти из шести государств-членов организации: президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Представители Армении на саммите не присутствовали.
«ABISHEV ANALYTICS» комментирует реакцию президента Казахстана на слова белорусского коллеги о том, что Запад все чаще пытается подмять под себя весь мир:
«"На мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о постоянной растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, даже если таковые существуют", – заявил Токаев на саммите в Минске. Другими словами, Саша, хватит пугать нас мировой войной, все и так на нервах. А чересчур частые пророчества могут стать самоисполняющимися».
«Мюсли вслух» считают, что саммит прошел содержательно и прагматично:
«Президент Путин отметил в своем выступлении, что члены ОДКБ оперативно согласовывали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, благодаря скоординированной работе по линии МИДов, министерств обороны, Советов безопасности и парламентов. Помимо уже осуществляемых совместных мероприятий ОДКБ военно-технического характера, учитывающих опыт СВО (например, развитие систем ПВО), на заседании были анонсированы планы по борьбе с биооружием и терроризмом на территории стран-участниц. Из заметных практических событий отметим утверждение на должность начальника Объединенного штаба организации экс-командующего ВДВ России Сердюкова, известного руководством миротворческим контингентом ОДКБ в Казахстане в январе 2022-го и российской группировкой в Сирии. Оценивая минское заседание, предположим, что скептики, считающие бесперспективными альянсы, основанные на принципе коллективной безопасности, явно торопятся с выводами».
«Armenian cross» приводит мнение политического обозревателя Рубена Маргаряна об отказе армянского премьера Никола Пашиняна приехать на саммит:
«Ереван бойкотирует ОДКБ. Что от этого выигрываем? <…> Чтобы что? Как это скажется на положении дел? Не ответят на этот вопрос. Потому что может быть только один более или менее вразумительный ответ: нам за этот платят валютой прямо в бюджет. Но и это будет только полуправдой. Потому как платят больше не за это. Больше за то, что после долгих и мучительных раздумий Пашинян, наконец, "понял", что Алиев был прав, а он ошибался: Арцах – Азербайджан, а не Армения. Проникся, "понял" и снял с международной повестки проблему статуса Арцаха, которая была для Запада ненужной головной болью. А теперь все так "удачно" разрешилось, и потому можно и поднимать на евро-банкетах тосты за современных героев Армении… Ну и периодическими денежными подачками облегчать задачу "героев" по затыканию ртов тем, кто против такой развязки».
«Мейстер» подчеркивает, что, несмотря на отсутствие Пашиняна, Армения не выходит из ОДКБ:
«Вопрос единства организации. Несмотря на то, что Запад последовательно старается вбить клин между Россией и ее соседями, вызвать раскол в ОДКБ не получается. Даже Армения, где прозападные симпатии Пашиняна влияют на вектор ее сотрудничества с ОДКБ, несмотря на пересуды в СМИ, из организации выходить не намерена. Об этом прямо сказал генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, заявив о продолжении двусторонних контактов с Арменией и работе ее представителей в ОДКБ».
«Товарищ генерал» пишет, что Армения не только никуда не уходит, она еще и фактически принимала участие в саммите:
«100500 армянских чиновников гордо заявили, что в гробу они видали ОДКБ, и есть дела поважнее. <…> И вдруг выступает госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. И заявляет, что белорусский МИД совместно с армянскими коллегами согласовал все документы, которые вынесены на обсуждение. И, по его словам, Армения не блокировала ни одного решения текущего саммита. А глава МИД Беларуси Сергей Алейник признался, что обсудил "с армянским коллегой" механизмы принятия решений на саммите. То есть Никол Пашинян на публику-то выеживался, а сам тем временем тихонько вынес "одобрямс" проектам решений саммита, на который скандально не поехал сам и других не отправил».
Виртуальный саммит стран «Большой двадцатки»
В среду Нарендра Моди, премьер-министр председательствующей в G20 Индии, открыл саммит «Большой двадцатки» в онлайн-формате. На саммите выступил Владимир Путин.
Депутат Госдумы Андрей Луговой пишет о предложении российского лидера перезапустить ВТО:
«Президент на саммите G20 аккуратно, но совершенно четко похоронил ребеночка глобалистов и англосаксов – Всемирную торговую организацию. Недвусмысленное предложение – перезагрузить ВТО, в том числе ее арбитражную функцию. В 1944 году во время Второй мировой войны, когда Европа была разрушена, когда Америка находилась в привилегированном положении, было заявлено о создании трех важных структур, которые были важны для богатых стран: МВФ, Всемирный банк реконструкции и развития и МТО (тогда это называлось Международная торговая организация). Именно эти три структуры должны были помочь американцам завладеть всем миром, что они и сделали. Правда, с ВТО у них были определенные сложности, она была создана только в 1995 году. И нам пришлось 18 лет вести переговоры, чтобы в нее вступить. Мы действительно вступили в 2012 году. Но до сих пор у нас в стране нет единого мнения экономического сообщества, а правильно ли мы это сделали. То, что произошло после пандемии и после 24.02.2022, показало, что никаких правил торговых не существует. Либо они были созданы для того, чтобы обогатились и так уже богатые страны, а беднейшим стало еще хуже, либо все делается в интересах транснациональных корпораций».
«Безграничный аналитик» обращает внимание на заявление российского президента о «Северных потоках»:
«Президент России не назвал прямо тех, кто стоит за этими подрывами, но косвенно он обвинил в этом американцев. Фраза про "недобросовестные методы конкурентной борьбы" может относиться только к цитадели мировой демократии. Поскольку Великобритания никак не является конкурентом России в сфере поставок газа, а другие страны не имели либо технической возможности, либо причин для совершения диверсии. Словом, Путин продемонстрировал, что никакими рассказами про хитрых и коварных украинских нацистов, подплывающих к трубам с гранатами в руках, его заинтересовать не удастся. Россия четко придерживается нарратива о виновности США. Впрочем, надо признать, что даже если Вашингтон прямо выступит и честно признает, что "Потоки" взорвал именно он, для европейцев это ничего не изменит. Поляки и прибалты сразу же начнут рассказывать о гениально проведенной операции, немцы с французами сгенерируют пару предложений откровенных жалоб на жизнь и продолжат сотрудничать со Штатами. Великобритания и вовсе не обратит особого внимания на такое заявление. Словом, изменения произойдут в политике других государств, но только не европейских. Впрочем, если так разобраться, самым главным пострадавшим является Германия, промышленности которой был нанесен страшный ущерб. А раз немцам нравится терпеть унижения от своих "партнеров", то вмешиваться в этот процесс инфернального мазохизма, наверное, не стоит».
«Темник» комментирует сказанное об Украине:
«Путин чрезвычайно изящно использовал трибуну виртуального саммита G20 для расстановки внешнеполитических акцентов. Ключевой из них, разумеется, это вопрос российско-украинских мирных переговоров, в которых заинтересован без преувеличения весь мир. А западный мир так просто жаждет, изнывая от переживаемого небывалого перенапряжения сил. Путин в очередной раз спокойно выстроил безукоризненную логику происходящего. Россия пытается добиться на Украине справедливости. Война – это страдания, которые следует прекратить как можно быстрее. Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины, в которой даже приняли нормативный акт, запрещающий переговоры с Москвой в принципе. Таким образом, на "двадцатке" была зафиксирована архитектура военно-политического тупика, продвигаемого Киевом и его западными спонсорами. Мирные инициативы Зеленского и натовских разжигателей войны являются не поиском взаимоприемлемого компромисса, а требованием полной капитуляции России и ее отказа от своих законных интересов. Что несправедливо, а значит, нереально».
«Сапоги всмятку» цитируют вопрос Путина к западным лидерам, которые осуждают Россию, но поддерживают Израиль, уничтожающий мирных палестинцев, и одобряют Украину, развязавшую в 2014 году войну против собственного народа в Донбассе:
«Это, безусловно, центральное место всей речи Президента России. Его можно назвать оплеухой всему "коллективному Западу" с напоминанием о том, что Россия не собирается играть в его игры и плясать под его дудку. Никакого угодного Западу "порядка, основанного на правилах", которые на самом деле бардак на бандитских понятиях, больше не будет. Запад или примет общие для всех правила игры, или будет поставлен на место теми способами, которых заслуживает. И его безнаказанности тоже будет положен предел. Не сразу везде – это большая работа. Но процесс уже пошел. Все остальное сказанное Президентом подчеркивает одну мысль – Россия не собирается ни противопоставлять себя всему миру, ни выпадать из "глобальной повестки", в том числе финансово-экономической и климатической, ни отгораживаться от окружающих стенами и сторожевыми вышками по примеру Израиля. Но только при одном условии – никто не будет нам диктовать свои условия и считать себя единоличным хозяином мира. Возврата к этому нет».
Десятилетие Евромайдана
Во вторник исполнилось десять лет с начала Евромайдана – беспорядков в Киеве, приведших к госперевороту.
«Ватфор | Автострадный think tank» вспоминает собственные оценки событий десятилетней давности:
«Ровно десять лет назад одна европейская страна начала свое величественное и бесповоротное сошествие в Вальгаллу. Признаться, ваш автор не верил тогда, что из этого что-нибудь выйдет, и тем более не верил, что между западом и востоком Украины может разгореться настоящая война. Интересно, если бы поддержавшие второй майдан обычные украинцы знали, к чему все приведет, поступили бы так же?»
«Птичья ягода» убеждена, что участники майдана никаких выводов не сделали:
«Итоги майданных скачек с утратой территорий и населения мы с вами нынче можем наблюдать в полном объеме. В связи с этим многие задаются вопросом, осознали ли громадяне ошибочность своих действий. Выскажу и я то, что вижу: нет, ничего они не осознали (и не осознают), ведь все логические цепочки там выстраиваются по совершенно иному принципу. Более того, никаких предпосылок к прозрению я также не вижу. Те, кто способен был что-то осознать и почуять сомнительность выбранного пути, давно свалили: кто в Мордор вместе с территориями, кто в евротеплицу. Но даже у беглых громадян выводы подчас отличаются от наших. Почему? Потому что они изначально росли в иной системе ценностей и убеждений. У них не было никакой войны с 2014 года (это для нас убийство русских людей на Донбассе стало трагедией), у них она началась в 2022 г., особенно когда наглядно прилетело по всей инфраструктуре и коснулось лично каждого. И поэтому даже лояльные к России прежде громадяне с началом СВО заняли резко антироссийскую позицию: "Пока вы не напали, все было нормально, так что все из-за вас"». Все упрощено до предела, и им было нормалек».
Журналист Максим Кононенко публикует скриншот твита десятилетней давности:
«Десять лет назад украинский журналист Мустафа Найем опубликовал в социальной сети пост из трех предложений. В нем он звал киевлян собираться на площади Независимости. С чаем, кофе и хорошим настроением. Так начиналась украинская катастрофа, которая еще не закончилась. Но уже привела к потере территорий и городов, миллионов людей и, главное, веры в себя и в собственную состоятельность. Хорошего настроения украинцы давно уже не испытывают. Не знаю, жалеет ли Мустафа Найем о том своем призыве. Но вряд ли расстрел на майдане и государственный переворот зависели от него. Все это было предопределено и срежиссировано. Проблема режиссеров состояла лишь в том, что они знали, как сменить власть. Но понятия не имели, что будет дальше. А дальше все пошло совершенно не так. То ли причиной всему стали национальные традиции. То ли немалые размеры подопытной страны. Но факт остается фактом – управлять всем этим из посольства США не получилось. Ко второму майдану граждане Украины уже прекрасно знали, что делать после любой революции. Экспроприировать. Земли. Производства. Транспортные пути. А там хоть трава не расти».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает про естественный отбор:
«В этот день десять лет назад заскакал майдан. Глубоко убежден, что естественный отбор работает не в одной дикой природе. Поведение и судьба больших человеческих масс его законам тоже следуют. В обсуждаемом случае – масс, ставших на путь вымирания, потому что как единожды ядовитейшую приманку сожрали с треском за ушами, так и до сих пор не дано ее отрыгнуть. Не дано в том числе потому, что самые фундаментальные рефлексы самосохранения приманка вырубила наглухо и опять-таки до сих пор. Несмотря на тысячи гектар новых кладбищ. Дорога многих и многих громадян из того дня в сегодняшний и в неизбежный завтрашний вышла прямее некуда. Достаточно было радостно обмануться один раз, чтобы засосало в трясину поклонения все тем же бесам – сначала в охотку, потом и попросту с остервенением: пес, который лижет пилу, пьет собственную кровь и, по причине сладости крови своей, не сознает вреда себе. Кто на сопредельной территории хотел остаться людьми – остался: одни, своими среди своих, воюют с бандеровским мурлом, другие нашли в России очаг и будущее, третьи, и их, верю, немало, продолжают ждать освобождения и верить в него. Кто пошел по пути эволюции в чубатое двуногое, выбрал себе разные варианты очень плохой – и заслуженно очень плохой – судьбы. А кто занял рефлексивную, а в общем и деятельностную, позицию цветка в проруби, таким самое время вспомнить слова про тех, кто не горяч и не холоден – бесконечно жить по средней линии все равно не получится, слишком не то время. А мы все свои исторические задачи решим в любом случае. Те самые задачи, которые как раз десять лет назад начали становиться отчетливо яснее».
«Валя из Одессы» считает, что предпосылки для майдана возникли раньше:
«Все вспоминают 10 лет майдана… Тут уже говорилось, что для одесситов все началось месяцем раньше. Старт истреблению русских дал сам Янукович. Мы в Одессе остались одновременно без лидера русского движения Игоря Маркова, без глубоко русско-имперского мэра Алексея Костусева и без достаточно пророссийского губернатора Эдуарда Матвийчука. Тут же зачищались одесские СМИ. Их переформатировали и меняли редакционную политику. Отчетливо помню атмосферу информационного и политического вакуума вокруг. Ощущение зачищенного пространства. А уже потом начался майдан».
Сделка Израиля с ХАМАС
В ночь на среду израильское правительство утвердило условия сделки с палестинским движением ХАМАС для возврата израильтян и иностранцев, захваченных боевиками 7 октября. В ходе четырехдневного прекращения огня ХАМАС освободит 50 заложников – женщин и детей. В качестве ответной меры Израиль освободит 150 палестинских заключенных – женщин и детей, которые осуждены не за убийства. После этого обмен заложниками и заключенными продолжится на новых условиях. Израильские ВВС не будут летать над сектором Газа в течение шести часов каждого дня, пока будет действовать договоренность о прекращении огня. Кроме того, Израиль будет ежедневно доставлять в сектор Газа около 300 грузовиков с гуманитарной помощью и топливом.
«Мышь в овощном» удивляется:
«Телеканал AlQaheraNews: "Руководство ХАМАС утратило связь с соратниками, отвечающими за жизнь заложников, захваченных группировкой". The Wall Street Journal: "ХАМАС может освободить 50 заложников взамен за пятидневное перемирие". Как такое может происходить одновременно? А вот так: "Война – это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко". Причем идут этим путем все вовлеченные в происходящее стороны, а не только непосредственные участники конфликта».
«Парламент с кнопкой» считает, что сделка выгодна ХАМАС, но не Израилю:
«Сам факт прекращения операции невольно поднимает вопрос о настоящих мотивах Израиля. Вполне вероятно, что ЦАХАЛ столкнулся с проблемой – крушить здания в Секторе Газа вовсе не цель спецоперации Нетаньяху, целью было спасение заложников. Чему не помогают массовые ракетные удары по домам, где эти самые заложники могут быть. Компромисс с ХАМАСом шатает кресло Нетаньяху, так как в израильском правительстве сейчас явный тренд на ястребов. Последние, вроде министра национальной безопасности Израиля Бена Гвира, считают тактику переговоров и перемирия провальной и опасной – прежде всего по той причине, что переговоры на руку именно ХАМАС. За счет выдачи заложников боевики в ближайшие дни получат топливо, медикаменты, возможно, боеприпасы и прочее военное снабжение, которое неизбежно польется с открытием гуманитарных коридоров. Вишенкой на торте для ХАМАС стал запрет израильской авиации и дронам летать над Сектором Газа с целью сбора развединформации – что позволит боевикам перегруппироваться и подготовиться к новому раунду с ЦАХАЛ».
«TeoGram • Мир Израилю» соглашается:
«Я просто в шоке от этих условий. Единственная потенциальная выгода для Израиля в этом перемирии (помимо освобождения части заложников) – в том, что обожатели "палестинцев" по всему миру подрасслабят булки. Вследствие чего на Израиль уменьшится давление международного сообщества. Но насколько этот прогноз сбудется, пока утверждать сложно».
Тем временем израильтяне уезжают из страны, пишут «Главновости Палестина и Саудия»:
«По меньшей мере 350 тысяч человек из 8-миллионного населения Израиля покинули страну за один месяц. Дефицит бюджета вырос. Шекель упал на 15%. Акции пяти крупнейших израильских банков упали более чем на 20%. Страну покинули 50 тысяч иностранных рабочих. Туризм также вообще прекратился. После мобилизации увеличился дефицит рабочей силы. Еще 1 млн израильтян покинули свои дома или вынуждены оставаться рядом с убежищами и вдали от экономической деятельности из-за риска конфликта».
«Банкста» отмечает, что война дорого обходится Израилю:
«Израиль в последние недели привлек миллиарды долларов для финансирования своей войны с палестинским движением ХАМАС с необычно высокой стоимостью обслуживания займов, пишет Financial Times. Речь идет о привлечении свыше $6 млрд от международных инвесторов. Займ включает в себя три новых выпуска облигаций на $5,1 млрд и шесть дополнительных выпусков существующих облигаций, деноминированных в долларах и евро, а также привлечение свыше $1 млрд через американскую организацию. Израиль выплачивает купоны в размере 6,25% и 6,5% по облигациям со сроком погашения через четыре и восемь лет. Это намного выше, чем базовая доходность казначейских облигаций США, которая колебалась между 4,5 и 4,7% на момент выпуска. Сделки, по данным газеты, были организованы Goldman Sachs и Bank of America».
Новый президент Аргентины
Президентские выборы в Аргентине выиграл экстравагантный либертарианец Хавьер Милей.
«Всевидящее око» объясняет, почему такая, казалось бы, маловажная для России новость оказалась в центре внимания:
«Милей предлагает заменить местную валюту – аргентинский песо – на доллар США, утверждая, что это единственный способ покончить с инфляцией, превысившей в Аргентине 140%. Он обещает ликвидировать Центробанк страны – и, как ни странно, эти обещания пользуются большой поддержкой избирателей, особенно молодых. О том, что в таком случае об экономической независимости Аргентины можно будет забыть, и главные рычаги управления страной окажутся в Вашингтоне, никто, кажется, не задумывается. Но Милей же либертарианец – ему чем меньше государственной власти, тем лучше. Он выступает за резкое сокращение правительства, ликвидацию половины министерств, включая Минздрав и Минобразования. Чтобы его программа выглядела доходчивее, он проводил свою предвыборную кампанию с бензопилой в руках. А еще Милей называет себя гуру тантрического секса и считает, что сексуальное воспитание детей – это марксистский заговор, направленный на разрушение семьи. Это забавно, потому что своих детей у Милея нет – их заменяют ему четыре мастиффа, которых он клонировал из биоматериала своего любимого пса Конана. Конан, в свою очередь, был – по мнению Милея – реинкарнацией льва, с которым сражались гладиаторы в римском Колизее 2000 лет назад. А сам Милей в то время был одним из этих гладиаторов – тогда-то они и встретились с Конаном впервые. И не расстаются до сих пор: согласно биографии Милея "Безумец" (El Loco), Милей до сих пор общается с духом своего пса через ветеринара-медиума. После всего этого уже не покажется странным, что Милей выступает против сотрудничества Аргентины с Россией как "коммунистической страной" (такими же он считает Бразилию и Китай). Поэтому о вступлении Аргентины в БРИКС на ближайшее время можно будет забыть. И уж точно можно будет забыть о спокойной жизни самим аргентинцам: их ждет головокружительный аттракцион превращения одной из самых влиятельных стран Латинской Америки в полностью подконтрольный Вашингтону "51-й штат" США».
По словам Милея, переход Аргентины с песо на американский доллар будет сопровождаться «чудовищной» гиперинфляцией, которая поставит 90% населения за черту бедности. Как можно было проголосовать за такого президента?
«Русский экономизм» считает, что аргентинцам просто нечего терять:
«В 2023 году накануне выборов Аргентина имела левое правительство (с 2019 года), с девятью дефолтами и инфляцией за 100% и бедностью 40%. С таким бэком уже трудно убедить избирателей в умении решать проблемы. А программа левого кандидата Серхио Масса была классической: сближение с БРИКС, укрепление нацвалюты для экспорта и продление всех соцгарантий (образование, медицина). В то время, как либертарианец Хавьер Милей пошел другим жестким путем: отказ от нацвалюты, долларизация и налаживание сотрудничества с США, а также приватизация всех госсфер. Выбор достаточно радикальный, который фактически ставит страну в ситуацию "пан или пропал" – и, видимо, народ готов к такому, чем терпеть постепенное закапывание. Аргентина или начнет выкарабкивается из долговой и экономической ямы, или провалится туда еще глубже – уровень Зимбабве все еще не достигнут. Ну а нам эти выборы еще раз демонстрируют, что правые экономические идеи вкупе с популизмом (Болсонару в Бразилии, Трамп) пользуются повышенным спросом. А значит, спекуляций на подобном стоит ожидать еще больше».
Экс-президент США Дональд Трамп поздравил Милея с победой на выборах и заявил, что он сделает Аргентину «снова великой». «Доктор Z прописал» в этом сильно сомневается:
«Новый президент Аргентины человек, мягко говоря, эпатажный, потому результаты выборов в Аргентине и привлекают столько внимания. И очевидно правы те, кто считает, что выбрали Милея скорее от отчаяния – жители Аргентины уже просто не понимают, кому доверить управление страной. А экономические и социальные проблемы не решаются десятилетиями. Перспективы возвращения величия Аргентине, конечно, вызывают сомнения. Например, инициатива отказаться от собственной валюты, заменив ее американским долларом, какая-то экстравагантная. А это явно не то, что нужно экономике страны».
«Глебсмит» связывает избрание столь необычного кандидата с латиноамериканским менталитетом:
«Это "президент – мистическая надежда" – достаточно частый латиноамериканский феномен. Когда вдруг от весьма, казалось бы, случайного человека общество ждет мгновенного и радикального изменения ситуации, практически религиозно верит ему, а после смерти делает объектом поклонения, если не для масс, то для элит. Примеров такого рода масса, как у правых, так и у левых – от Варгаса и Перона до Альенде и Чавеса. Все эти локальные культы так или иначе коренятся в общем латиноамериканском культе Боливара – "отца свободы, который изменил все, а значит, и мы можем". Так что Милей – скорее не "правый" или "либертарианец", как его любит называть пресса, а персонаж, в образе и риторике которого есть более глубокая культурно-политическая традиция, чем разделение на "правых" или "левых". <…> Утомленный экономическими пертурбациями, высочайшей инфляцией, коррупцией и бардаком в госуправлении аргентинский народ решил положиться на политика, единственное внятное предложение которого к нации: "Я пришел дать вам волю". А для начала мы все сделаем по-другому!»
Сенатор Алексей Пушков предсказывает Аргентине печальное будущее:
«Комедия Хавьера Милея превратится для Аргентины даже не в драму, а в национальную трагедию. США не смогут содержать Аргентину – у них скоро одно обслуживание собственного 33,4-триллиона госдолга достигнет 2 трлн долл. в год! Израиль тоже не поможет – ему не до Буэнос-Айреса и Патагонии. А потому анархо-радикалистский проект Милея, особенно замена песо на доллар, имеет высокие шансы рухнуть, похоронив весь эксперимент. Включенная электропила Милея, с которой он разъезжал по Буэнос-Айресу, в этом случае развернется против него самого. И той модели, которую пытаются навязать Аргентине».
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