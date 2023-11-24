Телеграм: 10-летие майдана и дух мертвого пса во главе Аргентины

3

Во вторник исполнилось десять лет с начала Евромайдана – беспорядков в Киеве, приведших к госперевороту.

«Ватфор | Автострадный think tank» вспоминает собственные оценки событий десятилетней давности:

«Ровно десять лет назад одна европейская страна начала свое величественное и бесповоротное сошествие в Вальгаллу. Признаться, ваш автор не верил тогда, что из этого что-нибудь выйдет, и тем более не верил, что между западом и востоком Украины может разгореться настоящая война. Интересно, если бы поддержавшие второй майдан обычные украинцы знали, к чему все приведет, поступили бы так же?»

«Птичья ягода» убеждена, что участники майдана никаких выводов не сделали:

«Итоги майданных скачек с утратой территорий и населения мы с вами нынче можем наблюдать в полном объеме. В связи с этим многие задаются вопросом, осознали ли громадяне ошибочность своих действий. Выскажу и я то, что вижу: нет, ничего они не осознали (и не осознают), ведь все логические цепочки там выстраиваются по совершенно иному принципу. Более того, никаких предпосылок к прозрению я также не вижу. Те, кто способен был что-то осознать и почуять сомнительность выбранного пути, давно свалили: кто в Мордор вместе с территориями, кто в евротеплицу. Но даже у беглых громадян выводы подчас отличаются от наших. Почему? Потому что они изначально росли в иной системе ценностей и убеждений. У них не было никакой войны с 2014 года (это для нас убийство русских людей на Донбассе стало трагедией), у них она началась в 2022 г., особенно когда наглядно прилетело по всей инфраструктуре и коснулось лично каждого. И поэтому даже лояльные к России прежде громадяне с началом СВО заняли резко антироссийскую позицию: "Пока вы не напали, все было нормально, так что все из-за вас"». Все упрощено до предела, и им было нормалек».

Журналист Максим Кононенко публикует скриншот твита десятилетней давности:

«Десять лет назад украинский журналист Мустафа Найем опубликовал в социальной сети пост из трех предложений. В нем он звал киевлян собираться на площади Независимости. С чаем, кофе и хорошим настроением. Так начиналась украинская катастрофа, которая еще не закончилась. Но уже привела к потере территорий и городов, миллионов людей и, главное, веры в себя и в собственную состоятельность. Хорошего настроения украинцы давно уже не испытывают. Не знаю, жалеет ли Мустафа Найем о том своем призыве. Но вряд ли расстрел на майдане и государственный переворот зависели от него. Все это было предопределено и срежиссировано. Проблема режиссеров состояла лишь в том, что они знали, как сменить власть. Но понятия не имели, что будет дальше. А дальше все пошло совершенно не так. То ли причиной всему стали национальные традиции. То ли немалые размеры подопытной страны. Но факт остается фактом – управлять всем этим из посольства США не получилось. Ко второму майдану граждане Украины уже прекрасно знали, что делать после любой революции. Экспроприировать. Земли. Производства. Транспортные пути. А там хоть трава не расти».

«АДЕКВАТ Z» рассуждает про естественный отбор:

«В этот день десять лет назад заскакал майдан. Глубоко убежден, что естественный отбор работает не в одной дикой природе. Поведение и судьба больших человеческих масс его законам тоже следуют. В обсуждаемом случае – масс, ставших на путь вымирания, потому что как единожды ядовитейшую приманку сожрали с треском за ушами, так и до сих пор не дано ее отрыгнуть. Не дано в том числе потому, что самые фундаментальные рефлексы самосохранения приманка вырубила наглухо и опять-таки до сих пор. Несмотря на тысячи гектар новых кладбищ. Дорога многих и многих громадян из того дня в сегодняшний и в неизбежный завтрашний вышла прямее некуда. Достаточно было радостно обмануться один раз, чтобы засосало в трясину поклонения все тем же бесам – сначала в охотку, потом и попросту с остервенением: пес, который лижет пилу, пьет собственную кровь и, по причине сладости крови своей, не сознает вреда себе. Кто на сопредельной территории хотел остаться людьми – остался: одни, своими среди своих, воюют с бандеровским мурлом, другие нашли в России очаг и будущее, третьи, и их, верю, немало, продолжают ждать освобождения и верить в него. Кто пошел по пути эволюции в чубатое двуногое, выбрал себе разные варианты очень плохой – и заслуженно очень плохой – судьбы. А кто занял рефлексивную, а в общем и деятельностную, позицию цветка в проруби, таким самое время вспомнить слова про тех, кто не горяч и не холоден – бесконечно жить по средней линии все равно не получится, слишком не то время. А мы все свои исторические задачи решим в любом случае. Те самые задачи, которые как раз десять лет назад начали становиться отчетливо яснее».

«Валя из Одессы» считает, что предпосылки для майдана возникли раньше:

«Все вспоминают 10 лет майдана… Тут уже говорилось, что для одесситов все началось месяцем раньше. Старт истреблению русских дал сам Янукович. Мы в Одессе остались одновременно без лидера русского движения Игоря Маркова, без глубоко русско-имперского мэра Алексея Костусева и без достаточно пророссийского губернатора Эдуарда Матвийчука. Тут же зачищались одесские СМИ. Их переформатировали и меняли редакционную политику. Отчетливо помню атмосферу информационного и политического вакуума вокруг. Ощущение зачищенного пространства. А уже потом начался майдан».

