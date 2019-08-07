Тегеран призвал генсека ООН повлиять на США в связи с санкциями против главы иранского МИД

Письмо, призывающее повлиять на введенные США санкции против о главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, направил генсеку ООН Антониу Гутерриша иранский постпред при ООН Маджида Тахт-Раванчи.

Как сообщает ТАСС, в письме Тахт-Раванчи просит Гуттериша защитить базовые принципы дипломатии, в частности, неприкосновенность высокопоставленных лиц. Кроме того, поспред Ирана, что осуждение незаконного поведения США международным сообществом обеспечит развитие мультилатерализма.

Напомним, о санкциях США против Зарифа стало известно 1 августа. Внесение главы иранского МИД в санкционный список в США объяснили тем, что он выступает главным пропагандистом ядерной программы Тегерана.



