Тефлоновый Левченко. Президент вновь против губернатора

В Иркутской области и регионах Дальнего Востока, пострадавших от разрушительного наводнения этим летом, сохраняется ворох вопросов, подлежащих скорейшему решению. Это стало ясно по итогам совещания, которое провел Владимир Путин с ответственными за ликвидацию последствий стихийного бедствия. Президент потребовал отчета о расходовании средств на помощь пострадавшим от паводков: «Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят», - сказал Путин. О тех, кто в работе с пострадавшими от наводнения демонстрирует формализм, глава государства высказался так: «не туда попали».

«Я хочу обратить внимание: конечно, в работе с людьми много всегда возникает вопросов. Но если мы не будем работать с душой и с сердцем, результата не будет положительного. Нужно иметь в виду, что в данном случае мы имеем дело с людьми, которые в беду попали. И нужно исходить из этого. Если нет такого внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком, то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить свою работу с людьми, не туда попали».

Восстановление объектов инфраструктуры, в том числе социальной, идет не так, как должно, - указал президент, отметив, что «уже сегодня есть замечания к качеству восстановления образовательных учреждений, некоторых других построек». От участников совещания он потребовал «ясные и конкретные доклады по существу»: «что уже сделано и что предстоит сделать в ближайшее время, на цифрах показать», - сказал Путин. Отдельно он потребовал, что отопительный сезон пострадавшие регионы должны пройти без каких-либо сбоев.

Отдельной критики подвергся губернатор Иркутской области. Глава государства потребовал от Сергея Левченко объяснений, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка. По словам главы государства, выдано всего 1362 свидетельства на проведение капремонта.

Президент отнюдь не в первый раз с момента наводнения в Иркутской области критикует губернатора региона. Во время своего второго приезда в Иркутскую область после наводнения Владимир Путин устроил настоящий разнос, убедившись, что в районах бедствия царила полная неразбериха почти через месяц после удара стихии. Однако критика, которой с лихвой хватило бы на отставку кого другого, от Сергея Левченко как будто отскакивает. Этакий «тефлоновый» губернатор-коммунист. Впрочем, и не такие «неприкасаемые» губернаторы покидали посты, которые, как им казалось, будут их вечно. Незадолго до нынешнего совещания, в конце сентября появились сообщения о том, что в Кремле решили сменить губернатора Иркутской области. По сведениям РБК, Сергея Левченко, вероятнее всего, отправят в отставку во время очередной, осенней волны «губернаторопада».

