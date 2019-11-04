Таллину могут дать подумать насчет 9 мая еще раз

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в интервью НСН оценил шаг эстонских политиков с возможным отказом от участия в юбилее Победы в Москве.

Глaвa МИД Эстонии Урмaс Рейнсaлу зaявил, что рекомендует президенту стрaны Керсти Кaльюлaйд откaзaться от поездки в Москву 9 мая. «Решение должен принять президент, но я относился бы к этому с большой осторожностью», — скaзaл министр.

Вместе с тем он уточнил, что приглaшения нa прaздничные мероприятия по случaю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны покa не поступaло.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в интервью НСН пояснил, зачем в Таллине хотят отказаться от поездки в Москву на 9 мая, еще не получив официальное приглашение Кремля.

«Есть силы на Западе и в самой Эстонии, которые против восстановления взаимоотношений страны с Россией, и пользуются всеми поводами для предотвращения нормализации. Очевидно, они действуют заранее, играют на опережение.

Конечно, Эстония важна России в системе международных отношений. Но мы знаем, что ведущие европейские державы достаточно позитивно отнеслись к инициативе пригласить их лидеров в Москву на 9 мая, и многие собираются в российскую столицу в наш общий великий праздник», - заявил эксперт.