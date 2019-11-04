Таллину могут дать подумать насчет 9 мая еще раз
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в интервью НСН оценил шаг эстонских политиков с возможным отказом от участия в юбилее Победы в Москве.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в интервью НСН оценил шаг эстонских политиков с возможным отказом от участия в юбилее Победы в Москве.
Глaвa МИД Эстонии Урмaс Рейнсaлу зaявил, что рекомендует президенту стрaны Керсти Кaльюлaйд откaзaться от поездки в Москву 9 мая. «Решение должен принять президент, но я относился бы к этому с большой осторожностью», — скaзaл министр.
Вместе с тем он уточнил, что приглaшения нa прaздничные мероприятия по случaю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны покa не поступaло.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в интервью НСН пояснил, зачем в Таллине хотят отказаться от поездки в Москву на 9 мая, еще не получив официальное приглашение Кремля.
«Есть силы на Западе и в самой Эстонии, которые против восстановления взаимоотношений страны с Россией, и пользуются всеми поводами для предотвращения нормализации. Очевидно, они действуют заранее, играют на опережение.
Конечно, Эстония важна России в системе международных отношений. Но мы знаем, что ведущие европейские державы достаточно позитивно отнеслись к инициативе пригласить их лидеров в Москву на 9 мая, и многие собираются в российскую столицу в наш общий великий праздник», - заявил эксперт.
Константин Воронов считает, что Москве, несмотря на возможный опережающий отказ Таллина от участия в торжествах по случаю юбилея Победы, стоит соблюсти формальности и направить приглашение Эстонии.
«Нам надо поступать, как древним римлянам – по принципу делай, что должно, и будь, что будет. Надо дождаться определенного срока, циркулярно разослать приглашения на 9 мая всем странам, тем более, тем, что с нами соседствуют, и посмотреть, как они отреагируют. Это будет их выбор последующих отношений с Россией», - отметил собеседник НСН.
Ранее НСН писала об итогах встречи президентов Эстонии и России, состоявшейся на официальном уровне впервые за последние десять лет в апреле 2019 года.
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