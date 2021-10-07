Талибов пригласят в РФ для участия в московском формате по Афганистану

Российская сторона направит приглашение представителям движения «Талибан» (запрещено в РФ) для участия в заседании московского формата по Афганистану. Об этом объявил специальный представитель президента РФ по этой стране, директор Второго департамента Азии министерства иностранных дел Замир Кабулов.

Заседание намечено на 20 октября. Так называемый московский формат был сформирован в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

Кабулов не стал уточнять возможный уровень представителей «Талибана». В начале июля делегация движения, которое взяло под контроль Афганистан, уже посещала Москву. Группу катарского офиса «Талибана» возглавлял шейх Шахабуддин Делавар. Талибы тогда высказали заверения, что не намерены нарушать границы центральноазиатских государств.

