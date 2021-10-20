Талибов на встрече в Москве призвали сделать правительство инклюзивным

Страны-участницы встречи в Москве призвали членов запрещенной в России организации «Талибан» создать в Афганистане инклюзивное правительство. Заявление опубликовано на сайте МИД.



В тексте документа боевиков призвали к формированию «подлинно инклюзивного правительства», которое сможет учитывать интересы всех «этнополитических сил» Афганистана. По мнению авторов заявление, национальное примирение в стране будет невозможно без этого.

На встрече в «московском формате» были участники из десяти стран региона, а также представители запрещенной в РФ организации.

Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН» объяснил причины «молчания» талибов, отметил их ориентированность на США и призвал российские власти усиливать границы.

