Тайная инаугурация, Навальный в парке, доллар по 77 рублей

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тайно.

Предварительного анонса мероприятия, как это принято в международной практике, не было. По информации белорусских СМИ, приглашения получили несколько сотен гостей. На церемонию не позвали даже российского посла в Минске. Более того, в самом Кремле не было известно об инаугурации.

После присяги Лукашенко заявил, что цветная революция в Белоруссии провалилась, и республика оказалась единственной страной, которая справилась с «вызовом неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств».

«Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым президентом нашей Беларуси был я», - заявил шестикратный президент Белоруссии.

Вопреки требованиям закона церемония вступления в должность президента не транслировалась по республиканскому телевидению – там шли сериалы. По этой причине сразу несколько европейских стран, включая Германию, заявили о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии.





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