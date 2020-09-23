Тайная инаугурация, Навальный в парке, доллар по 77 рублей
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тайно.
Предварительного анонса мероприятия, как это принято в международной практике, не было. По информации белорусских СМИ, приглашения получили несколько сотен гостей. На церемонию не позвали даже российского посла в Минске. Более того, в самом Кремле не было известно об инаугурации.
После присяги Лукашенко заявил, что цветная революция в Белоруссии провалилась, и республика оказалась единственной страной, которая справилась с «вызовом неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств».
«Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым президентом нашей Беларуси был я», - заявил шестикратный президент Белоруссии.
Вопреки требованиям закона церемония вступления в должность президента не транслировалась по республиканскому телевидению – там шли сериалы. По этой причине сразу несколько европейских стран, включая Германию, заявили о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии.
Алексей Навальный покинул берлинскую клинику Charite.
Немецкие врачи сочли, что более нет необходимости в дальнейшем пребывании в стационаре российского оппозиционера, которого, по версии «принимающей стороны», еще в России отравили ядом из группы боевых веществ «Новичок». В заявлении клиники говорится, что «лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего развития ситуации и состояния пациента на текущий момент».
Из клиники, где он пробыл 32 дня, 24 из которых – в реанимации, Алексей Навальный попросил отвезти его прежде всего в парк. Свои ближайшие планы Навальный описал как довольно простые: физиотерапевт и, возможно, реабилитационный центр. Ранее он заявлял, что после окончательного выздоровления планирует вернуться в Россию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выписку Навального, вновь заявил, что он может вернуться в Россию в любой момент.
Американская валюта подорожала на торгах в Москве.
Курс доллара преодолел отметку в 77 рублей. Растет и евро, вновь приближаясь к планке в 90 рублей. Это уже второе за неделю резкое ослабление курса рубля с последующей небольшой коррекцией. Только в понедельник курс российской валюты пробил психологически важную отметку в 90 рублей за евро на фоне опасений второй волны пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
Названные выше факторы давления на рубль, к сожалению, не единственные. С конца лета к ним добавились ситуация в Белоруссии, с которой Россия образует так называемое Союзное государство, и скандал с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, который, несмотря на счастливое исцеление пациента, чреват новой порцией антироссийских санкций.
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